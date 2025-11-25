Κίνδυνος παύσης του Οδοντωτού και μέτωπο αντιδράσεων από φορείς

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί στην Αχαΐα ο ορατός πλέον κίνδυνος πλήρους αναστολής λειτουργίας του Οδοντωτού από τη Hellenic Train, με επίσημη πρόφαση την ανάγκη συντήρησης των συρμών. Οι αλλεπάλληλες βλάβες στους διαθέσιμους συρμούς –οι οποίες τον τελευταίο καιρό οδήγησαν σε τουλάχιστον τρεις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού επιβατών– έχουν δημιουργήσει ένα σκηνικό αβεβαιότητας γύρω από την ιστορική γραμμή, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά και αναπτυξιακά εργαλεία της περιοχής.

Η πρόσφατη απόφαση της εταιρείας να μειώσει τα καθημερινά δρομολόγια από τρία σε μόλις δύο την ημέρα, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες από το υπουργείο Υποδομών περί επικείμενης συνολικής αναστολής για λόγους συντήρησης, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις και άνοιξαν εκ νέου τη συζήτηση για τις ευθύνες και τις παραλείψεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Στο περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ο αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης κατέθεσε πρόταση ψηφίσματος στήριξης του Οδοντωτού, τονίζοντας ότι η ασφαλής και αναβαθμισμένη λειτουργία του βρίσκεται σταθερά στην ατζέντα της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους δήμους και τους τοπικούς φορείς.

Ο κ. Ζαΐμης υπενθύμισε σειρά πρωτοβουλιών από το 2020, καθώς και μνημόνιο συνεργασίας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τεχνολογική και τουριστική αναβάθμιση της γραμμής – δράσεις που τελικώς δεν υλοποιήθηκαν από την εταιρεία. Οπως είπε, η Περιφέρεια συνέχισε και το 2023 με παρεμβάσεις προς ΡΑΕ και Hellenic Train, προτείνοντας ακόμη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για αναβάθμιση των βαγονιών. Παρά τις προσπάθειες, ούτε η Hellenic Train ούτε ο ΟΣΕ προχώρησαν σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες.

Το 2024, μετά τις κατολισθήσεις στη γραμμή, η Περιφέρεια επανήλθε με νέες προτάσεις, ωστόσο, αντί για ανάπτυξη ο Οδοντωτός οδηγείται σε απαξίωση.

Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης κάλεσε τις παρατάξεις σε ενιαίο μέτωπο, ξεκαθαρίζοντας ότι η αυτοδιοίκηση θα σταθεί απέναντι σε κάθε προσπάθεια περιορισμού ή παύσης των δρομολογίων. Επισήμανε ότι η Hellenic Train, ως διαχειρίστρια εταιρεία από το 2019, έχει δεσμεύσεις που οφείλει να τηρεί, ενώ το υπουργείο οφείλει να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλη ανάδοχο εταιρεία, εφόσον αποδειχθεί ότι η υφιστάμενη δεν σέβεται τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Ιδιαίτερα αιχμηρές και αποφασιστικές ήταν οι τοποθετήσεις των δημάρχων Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, οι οποίοι τόνισαν ότι η γραμμή αποτελεί «πηγή ζωής» για την τοπική οικονομία και τους κατοίκους. Ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι η σύμβαση ανάθεσης στην Hellenic Train παραμένει ακόμα και σήμερα άγνωστη, ενώ κατήγγειλε πως συρμός έχει σταλεί για επισκευή στο εξωτερικό εδώ και τρία χρόνια και τώρα μαθαίνουν πως η κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να τον επισκευάσει μόνο στην Ινδία.

Ξενοδόχοι, φορείς και παρατάξεις προειδοποίησαν για τεράστιο οικονομικό πλήγμα, απώλεια επισκεψιμότητας και πιθανά λουκέτα από το 2026, εάν περιοριστούν ή σταματήσουν τα δρομολόγια, ενώ προτάθηκε να ζητηθούν από τη Hellenic Train και διαφυγόντα κέρδη από μια ενδεχόμενη απόφαση αναστολής των δρομολογίων.

Tο ψήφισμα εγκρίθηκε, με την τοπική κοινωνία να ζητά πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις, δημοσιοποίηση συμβάσεων και άμεση διασφάλιση της συνέχισης του ιστορικού τρένου που «δεν σταμάτησε ούτε στον πόλεμο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



