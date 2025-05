Κινέζος αλεξιπτωτιστής «πέταξε» στα 8.000 μέτρα και πάγωσε στον αέρα ΒΙΝΤΕΟ

Μια τρομακτική εμπειρία που έφτασε στα όρια της επιβίωσης έζησε ένας Κινέζος αλεξιπτωτιστής πλαγιάς, όταν παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και εκτοξεύτηκε σε υψόμετρο περίπου 8.000 μέτρων – σε συνθήκες ακραίου ψύχους και επικίνδυνα χαμηλού οξυγόνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα βουνά Κίλιαν της Κίνας, όταν ο Λιού Γκεαπογειώθηκε από υψόμετρο 3.000 μέτρων. Ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωση, το ανεξέλεγκτο ρεύμα αέρα τον παρέσυρε κάθετα προς τα πάνω, πετώντας τον κυριολεκτικά πάνω από τα σύννεφα, σε θερμοκρασίες που άγγιζαν τους -40 βαθμούς Κελσίου.

NEW: Chinese paraglider nearly froze to de*th after being pulled 5 miles up into an icy cloud vortex

Liu Ge was paragliding over the Qilian Mountains in northern China when he lost control

“I felt oxygen deficiency and my hands were freezing… But I kept communicating via the… pic.twitter.com/EDczIhTxlh

