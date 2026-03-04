Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Που σταματά ο κατήφορος του προεδρείου του Εμπορικού;»

Η ανακοίνωση καταγγελία της Ενωτικής Διεκδικητικής Κίνησης Εμπόρων Πάτρας.

04 Μαρ. 2026
Σε ανακοίνωσή της η παράταξη Ενωτική Διεκδικητική Κίνησης Εμπόρων Πάτρας αναφέρει: «Ενώ απεστάλη προ ημερών πρόσκληση από τον κ. Κατσιγιάννη για έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση των οικονομικών στοιχείων του Δεκεμβρίου (τρείς μήνες μετά) δεν αναγράφεται στην πρόσκληση η ημέρα, η ώρα και ο τόπος όπως το καταστατικό και ο νόμος ορίζει άρθρο 10 παρ.13.

Αντί αυτού, καλούνται τα μέλη να στείλουν e-mail εάν εγκρίνουν ή όχι και παραπέμπει στον ταμία για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις.
Εύλογα δημιουργούνται ερωτήματα:

– Γιατί παραβιάζεται το καταστατικό και δεν γίνεται Διοικητικό Συμβούλιο δια ζώσης;

-Ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως τα οικονομικά γιατί διαχειρίζεται με τέτοια επιπολαιότητα;

-Γιατί αφήνουν εκτεθειμένο τον ταμία με αυτού του είδους της διαδικασίες;

-Ποιος είναι ο λόγος που έρχονται τρείς μήνες μετά;

-ο Γενικός Γραμματέας και οι συνδικαλιστές του ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ συμφωνούν σε αυτή την παράτυπη αντικαταστατική διαδικασία;

Προφανώς έχει τους λόγους του ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Κατσιγιάννης που οφείλει να εξηγήσει στους εμπόρους.

Δεν προκάνει από το φόρτο εργασίας ή απεχθάνεται τις συλλογικές διαδικασίες;

Δεν έχει τελειωμό ο ολισθηρός κατήφορος και ο διασυρμός του Ιστορικού μας Συλλόγου…»

