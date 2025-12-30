Κινητό και θηλασμός: Τι λένε οι ειδικοί

Μελέτη του 2021 κατέδειξε, ότι το βλέμμα μίας μαμάς στο μωρό της μειώνεται, όταν χρησιμοποιεί το κινητό της ενόσω θηλάζει. Κι ενώ αυτό ακούγεται προφανές, μπορεί να έχει αντίκτυπο στη σύνδεση. Όπως επισημαίνουν γυναικολόγοι, όταν θηλάζουμε και μιλάμε στο τηλέφωνο μειώνει την οπτική επαφή και την ανταπόκριση επηρεάζοντας πιθανότατα τον δεσμό μαμάς – μωρού.

Τα μωρά βασίζονται στα οπτικά ερεθίσματα και την μητρική προσοχή κατά τη διάρκεια του θηλασμού για να νιώσουν συναισθηματική ασφάλεια και ανάπτυξη.

Φυσικά, υπάρχουν και άλλες πιθανές συνέπειες, αν αποσυντονίζεσα με το κινητό όσο θηλάζεις, όπως μειωμένη επαφή δέρμα-δέρμα και έκκριση ωκυτοκίνης, η οποία υποστηρίζει το δέσιμο, ακόμη και το να κατέβει το μητρικό γάλα. Έτσι, το μωρό μεγαλώνοντας μπορεί να γίνει πιο ευερέθιστο και να αναπτύσσει συμπεριφορές σε αναζήτηση προσοχής. Ακόμη, μπορεί να μην αναγνωρίσεις έγκαιρα τα σημάδια πείνας ή κορεσμού του μωρού.

Κάποιος θα αναρωτιόταν, επίσης, κατά πόσο σωστό είναι να βρίσκεται το κινητό κοντά στο μωρό. Οι ειδικοί εκτιμούν, ότι δεν υπάρχουν επαρκή και έγκυρα επιστημονικά στοιχεία για το πόσο επιβλαβές είναι το κινητό και ότι χρειάζοντα περισσότερες έρευνες επ’ αυτού.

Σε ψυχολογικό επίπεδο, η εκτεταμένη χρήση των social media μπορεί να συνδέεται και με αύξηση της επιλόχειου κατάθλιψης. Ωστόσο, για να είμαστε δίκαιοι, λένε οι επιστήμονες, η έρευνα έχει δείξει, ότι το διαδίκτυο μπορεί να αποδειχθεί και βοηθητικό για μαμάδες που παλεύουν.

Θα πρέπει να αποφύγεις το κινητό όσο θηλάζεις;

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα, το μέτρο είναι το κλειδί και σε αυτό το ζήτημα. Πράγματι, κάποια χρήση του κινητού είναι πιθανό να είναι απολύτως εντάξει.

Ιδανικά, οι μαμάδες θα ήταν καλό να χρησιμοποιούν εφαρμογές που δεν αποσπούν την προσοχή. Το καλύτερο θα ήταν να αφήνουν το κινητό όταν μπορούν και να αλληλεπιδρούν με το μωρό τους, να του μιλούν, ειδικά όσο μεγαλώνει και γίνεται πιο κοινωνικό.

Από την άλλη, είναι προφανές ότι θέλουμε να προσφέρουμε στα μωρά μας αγάπη και προσοχή όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αυτό το θέμα λειτουργεί ως μια ήπια υπενθύμιση να αφήνουμε το κινητό πιο συχνά στην άκρη και να δεθούμε με το μωρό μας, τόσο κατά τον θηλασμό όσο και μέσα στη μέρα.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι «έγκλημα» να αποσυνδεόμαστε πού και πού και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι απλώς ανθρώπινος.

Πηγή: baby.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



