Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα

Κινητοποιήσεις στα Καλάβρυτα από τον Εμπορικό Σύλλογο για το Νοσοκομείο και τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο.

23 Οκτ. 2025 9:10
Pelop News

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων απευθύνει κάλεσμα προς επαγγελματίες, κατοίκους και φορείς της περιοχής, για μαζική συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση Πέμπτη 23/10/ 2025, στις 12:30 μμ, στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Στόχος της δράσης είναι η υπεράσπιση του δικαιώματος όλων σε ποιοτική και προσβάσιμη δημόσια υγεία, με τους διοργανωτές να τονίζουν ότι η κατάσταση στις δομές υγείας της περιοχής απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη.

Αμέσως μετά την κινητοποίηση, ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν σε σύσκεψη – ανοικτή συγκέντρωση στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων, στις 16:00, με θέμα: «Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, ένα εμβληματικό έργο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον τουρισμό και την ταυτότητα των Καλαβρύτων, κινδυνεύει – όπως επισημαίνει ο Σύλλογος – να οδηγηθεί σε σταδιακή απαξίωση και πλήρη διακοπή δρομολογίων.

Οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής ενώνουν τη φωνή τους διεκδικώντας:

Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.
Άμεσες παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αξιοποίησή του.
Την προστασία της ιστορικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.

Όπως τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων «Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν διαπραγματεύονται. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή κάθε αγώνα για την προστασία και πρόοδο της περιοχής μας».
