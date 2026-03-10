Κινητοποίηση στην Ανδραβίδα κατά της άσκησης «Ηνίοχος 2026» – Συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής Πατρέων

Στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου στη διασταύρωση της Ανδραβίδας, έξω από την αεροπορική βάση της 116 Πτέρυγα Μάχης, συμμετείχε η Δημοτική Αρχή Πατρέων, έπειτα από κάλεσμα του Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη διεξαγωγή της ΝΑΤΟϊκής άσκησης Ηνίοχος 2026, η οποία φιλοξενείται στην περιοχή της Ανδραβίδας, και είχε ως βασικό αίτημα –όπως αναφέρθηκε– την αντίθεση στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις.

Ο χαιρετισμός του Διονύση Πλέσσα

Στην κινητοποίηση απηύθυνε χαιρετισμό ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμος Πατρέων, Διονύσης Πλέσσας.

Όπως ανέφερε, η άσκηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις διεθνώς κλιμακώνονται, επισημαίνοντας ότι οι ανταγωνισμοί για ενεργειακούς δρόμους και φυσικούς πόρους έχουν σοβαρές συνέπειες για τους λαούς.

«Άλλη μια πρόβα πολέμου είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, την ώρα που οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται και η Μέση Ανατολή φλέγεται για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα υποστήριξε ότι οι λαοί «δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους», εκφράζοντας αλληλεγγύη στους πολίτες που βιώνουν τις συνέπειες πολεμικών συγκρούσεων.

Η άσκηση «Ηνίοχος 2026»

Η πολυεθνική άσκηση Ηνίοχος 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 2 Μαρτίου και διεξάγεται με έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμική Αεροπορία στην Ανδραβίδα.

Στην άσκηση συμμετέχουν αεροπορικές αποστολές από τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Αλβανία, ενώ ως παρατηρητές συμμετέχουν η Γερμανία, η Σερβία, η Γεωργία και η Ινδία. Παράλληλα, με ειδικές δυνάμεις συμμετέχει και η Πολωνία.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης εκφράστηκε αντίθεση στην εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικούς σχεδιασμούς και διατυπώθηκαν αιτήματα, όπως η απομάκρυνση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων από τη χώρα και η επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν, μεταξύ άλλων, την απεμπλοκή της Ελλάδας από στρατιωτικές επιχειρήσεις και σχεδιασμούς που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και την εξωτερική στρατιωτική παρουσία της χώρας.