Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις για 1.392 δικαιούχους

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε νέα καταβολή επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», πιστώνοντας στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης.

Από το σύνολο του ποσού, 2.791.805,96 ευρώ αφορούν 1.081 φυσικά πρόσωπα, ενώ 2.202.992,18 ευρώ κατανέμονται σε 311 νομικά πρόσωπα. Με αυτές τις επιδοτήσεις θα προμηθευτούν ηλεκτρικά οχήματα συνολικά 1.554 δικαιούχοι.

Από την εκκίνηση του προγράμματος τον Ιούνιο του 2024, έχουν διατεθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ, συμβάλλοντας στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την περιβαλλοντική προστασία.

