Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις για 1.392 δικαιούχους

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πίστωσε λογαριασμούς για 1.554 ηλεκτρικά οχήματα

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις για 1.392 δικαιούχους
24 Οκτ. 2025 9:35
Pelop News

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε νέα καταβολή επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», πιστώνοντας στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Η καταβολή πραγματοποιήθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης.

Από το σύνολο του ποσού, 2.791.805,96 ευρώ αφορούν 1.081 φυσικά πρόσωπα, ενώ 2.202.992,18 ευρώ κατανέμονται σε 311 νομικά πρόσωπα. Με αυτές τις επιδοτήσεις θα προμηθευτούν ηλεκτρικά οχήματα συνολικά 1.554 δικαιούχοι.

Από την εκκίνηση του προγράμματος τον Ιούνιο του 2024, έχουν διατεθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ, συμβάλλοντας στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την περιβαλλοντική προστασία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ