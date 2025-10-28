Κίσσαμος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία στη γιορτή του κάστανου – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο αγροτεμάχιο του δράστη

Η Κίσσαμος παραμένει συγκλονισμένη μετά το φονικό στη γιορτή του κάστανου, όπου ένας 52χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πυροβολισμό. Ο 22χρονος δράστης, που παραδόθηκε λίγες ώρες μετά, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ νέα στοιχεία από τις έρευνες της αστυνομίας και οι μαρτυρίες της οικογένειας του θύματος ρίχνουν φως σε μια υπόθεση γεμάτη παλιές αντιπαλότητες και βαριά σιωπή.

Η αστυνομική έρευνα για τη δολοφονία του 52χρονου στην Κίσσαμο της Κρήτης φέρνει συνεχώς νέα δεδομένα στο φως. Οι Αρχές, που έκαναν εξονυχιστική έρευνα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του δράστη, εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα, ενώ ο 22χρονος έχει ήδη συλληφθεί για ανθρωποκτονία και παραβάσεις περί όπλων.

Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ότι ο νεαρός ενήργησε από φόβο, υποστηρίζοντας πως το θύμα κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. «Είναι κοροϊδία να μιλάμε για νόμιμα όπλα στην Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η οπλοκατοχή παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα στο νησί.

Από την άλλη πλευρά, η σύζυγος του θύματος δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα, κάνοντας λόγο για χρόνια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο οικογενειών.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει το προσωνύμιο “Πάσσαρης”, επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες, ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο», είπε, εμφανώς συγκινημένη.

Η ίδια κατήγγειλε ότι μέλη της οικογένειας του δράστη είχαν επιτεθεί στο παρελθόν στο σπίτι της μητέρας του θύματος, προκαλώντας καταστροφές, και πρόσθεσε πως «ο ένας κρύβει τον άλλον».

«Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του», ανέφερε με πικρία.

Όπως είπε, η ίδια δεν βρισκόταν στο γλέντι τη μοιραία βραδιά, καθώς πενθούσε πρόσφατη απώλεια δικού της ανθρώπου. «Ο σύζυγός μου ήταν θυμωμένος μέσα του και ίσως, αν τον έβλεπε κάπου, να του έλεγε κάτι. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τίποτα», συμπλήρωσε.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει την Κρήτη, αναμένεται να πάρει νέες διαστάσεις καθώς συνεχίζεται η προανακριτική διαδικασία. Ο δράστης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βίντεο και μαρτυρίες από τη γιορτή που μετατράπηκε σε τραγωδία.

