ΚΚΕ για προγράμματα κατάρτισης: Καταγγελίες για χειραγώγηση και αιχμές κατά κυβέρνησης και ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση με αιχμές για τον ρόλο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης εξέδωσε το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτά λειτούργησαν ως μηχανισμός επιρροής στο εργατικό κίνημα και ως εργαλείο προώθησης πολιτικών που –κατά την εκτίμησή του– στρέφονται κατά των εργαζομένων.

Το κόμμα επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός, όπως αναφέρει, δεν ήταν άγνωστος στην κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ενισχύθηκε θεσμικά με τη δημιουργία του Ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό διατυπώνει επικρίσεις τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς συνδικαλιστικές δυνάμεις, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για τη στήριξη των σχετικών πρακτικών.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στη διαχείριση πόρων για τα προγράμματα κατάρτισης, καθώς και στον ρόλο της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σε ζητήματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το ΚΚΕ εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται το πλαίσιο υπογραφής κλαδικών συμβάσεων και ασκεί κριτική στο σχετικό νομοσχέδιο.

Παράλληλα ζητά από την κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας να δώσουν διευκρινίσεις για προγράμματα που, όπως αναφέρει, απορρίφθηκαν από ευρωπαϊκούς φορείς, καθώς και για τον τρόπο χρηματοδότησης και υλοποίησής τους στη συνέχεια.

Το κόμμα καλεί τέλος σε απόσυρση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν μέσα από κινητοποιήσεις, όπως –κατά την εκτίμησή του– έχει συμβεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις.

