Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο

Αποκαλύφθηκε ότι η έχει λάβει δώρο από τον αγαπημένο της ένα μονόπετρο και όλα δείχνουν ότι κάνει σχέδια γάμου

Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
03 Μαρ. 2026 22:57
Pelop News

Η Klavdia είναι Full in love και δεν το κρύβει!

«Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της

Η νεαρή τραγουδίστρια τη Δευτέρα (02.03.2026) ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία με τον άντρα που την έχει κάνει να χαμογελάει ξανά, ύστερα από τον χωρισμό της από τον Oge. Η Klavdia δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη στην αγκαλιά του συντρόφου της, του οποίου το όνομα είναι Γιώργος Νερούτσος.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης (10.02.2026) μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» αποκαλύφθηκε ότι η Klavdia έχει λάβει δώρο από τον αγαπημένο της ένα μονόπετρο και όλα δείχνουν ότι κάνει σχέδια γάμου.

«Δε ξέρουμε αν παντρεύεται ή όχι. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι, είδαμε την Klavdia με τον σύντροφό της στις πρόβες. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν είναι από τον χώρο ο σύντροφός της, δε γνωρίζουμε το όνομά του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, είναι πάρα πολύ καλά. Ένα δαχτυλίδι μπορείς να το πάρεις και σαν δώρο», είχε αποκαλύψει για την Klavdia η Αθηνά Κλήμη.

Στην ανάρτησή της η νεαρή τραγουδίστρια αρκέστηκε στο να βάλει μία κόκκινη καρδιά και το όνομα του συντρόφου της.
Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Επίσης η Klavdia συνόδεψε τη φωτογραφία της με το τραγούδι So Easy (To Fall in Love) της Olivia Dean.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Γίνεται μέτοχος στην ομάδα που ξεκίνησε
23:39 Έχετε προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα; Αυτό είναι το ζυμωμένο υπερτρόφιμο που αποτελεί ισχυρό «φάρμακο»!
23:21 Αυτά είναι τα ζώδια που θα επηρεαστούν λιγότερο από την Πανσέληνο και την Ολική Σεληνιακή Έκλειψη
22:57 Klavdia Full in love: Δημοσίευσε την πρώτη της κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
22:47 Καταδίκη πατέρα για τους φόνους του μαθητή γιου του
22:42 Πάτρα: Χάθηκε παλικάρι 19 χρονών
22:37 Το Ιράν χτύπησε με drone το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι,BINTEO
22:30 Ένας μεγάλος τυχερός στο Τζόκερ
22:24 Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε πραγματικά απελπισμένοι» δηλώνει η σύντροφός του, που είναι εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι
22:14 «Σεβαστείτε το διεθνές δίκαιο και τις εμπορικές συμφωνίες», η απάντηση της Ισπανίας στον Τραμπ
22:04 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot
21:53 ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
21:42 «Να παύσει το καθεστώς αδιαφορίας», η θέση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Φορέων και Κατοίκων Διακοπτού για τον Οδοντωτό
21:32 Απόλλων: Βαρύ πρόστιμο στους παίκτες
21:21 Μακρόν: Στέλνουμε απόψε στην Κύπρο άλλη μια φρεγάτα και επιπλέον εναέρια μέσα
21:10 Ο αθλητισμός στις… φλόγες, πόσο και πώς επηρεάζεται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ΒΙΝΤΕΟ
21:03 Καραμπίνα, κοκαΐνη και κάνναβη σε σπίτι, συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, ΦΩΤΟ
20:53 Ασκήθηκε και δεύτερη δίωξη σε βάρος της νταντάς για συνέργεια στις γενετήσιες πράξεις του καταδικασθέντος γιου της
20:42 «Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», το μήνυμα Κουτσούμπα για τη Μέση Ανατολή
20:31 Πέθανε ο σημαντικός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ