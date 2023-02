«Κλείδωσε» η συμφωνία της ΕΕ για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο – Τι προβλέπει

Κατέληξε σε συμφωνία το βράδυ της Παρασκευής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανακοίνωσε επίσημα η σουηδική προεδρία στο Twitter, για την επιβολή πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο (στις διάφορες εκφάνσεις του).

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με όσα διπλωματικά στελέχη της δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τα ανώτατα όρια τιμών που συμφωνήθηκαν από τους πρεσβευτές των «27» είναι 100 δολάρια ανά βαρέλι για τα premium πετρελαιοειδή, όπως το ντίζελ, και ένα ανώτατο όριο 45 δολαρίων ανά βαρέλι για τα προϊόντα με έκπτωση, όπως το μαζούτ.

#COREPERII | ✅ EU ambassadors today approved the price caps on petroleum products ahead of final adoption by @EUCouncil. Important agreement as part of the continued response by EU and partners to the Russian war of aggression against Ukraine.

