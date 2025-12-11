Κλείνει το γήπεδο Προσφυγικών, ποιος αγώνας θα διεξαχθεί τελευταίος
Αλλαζει ο τάπητας, κλείνει το γήπεδο μέσα στις Γιορτές
Στην Πάτρα θα βρίσκεται σε λίγες ημέρες ο νέος συνθετικός τάπητας που θα τοποθετηθεί στο γήπεδο Προσφυγικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο παιχνίδι που θα διεξαχθεί εκεί, θα είναι το ντέρμπι του Β’ Ομίλου, Εθνικός Πατρών – Αρης που θα γίνει τη Δευτέρα 22/12.
Από την επόμενη ημέρα, το γήπεδο θα κλείσει προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αντικατάστασης του τάπητα με σκοπό να είναι έτοιμο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
