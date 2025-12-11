Κλείνει το γήπεδο Προσφυγικών, ποιος αγώνας θα διεξαχθεί τελευταίος

Στην Πάτρα θα βρίσκεται σε λίγες ημέρες ο νέος συνθετικός τάπητας που θα τοποθετηθεί στο γήπεδο Προσφυγικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο παιχνίδι που θα διεξαχθεί εκεί, θα είναι το ντέρμπι του Β’ Ομίλου, Εθνικός Πατρών – Αρης που θα γίνει τη Δευτέρα 22/12.

Από την επόμενη ημέρα, το γήπεδο θα κλείσει προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αντικατάστασης του τάπητα με σκοπό να είναι έτοιμο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



