Κλειστά τα θέατρα στις 27 Δεκεμβρίου: Απεργούν οι ηθοποιοί, αντιδράσεις από τους παραγωγούς

Σε κινητοποίηση προχωρά το ΣΕΗ εν μέσω διαπραγματεύσεων για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Έντονη ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου

17 Δεκ. 2025 19:53
Pelop News

Κλειστά θα παραμείνουν τα θέατρα σε όλη τη χώρα το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) προκήρυξε νέα απεργιακή κινητοποίηση, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο ελεύθερο θέατρο.

Πρόκειται για τη δεύτερη απεργία των ηθοποιών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την κινητοποίηση της 5ης Δεκεμβρίου, κατά την οποία, σύμφωνα με το ΣΕΗ, η συμμετοχή άγγιξε το 97% των θεάτρων.

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο τονίζει ότι διεκδικεί υποχρεωτική και επεκτάσιμη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλο τον κλάδο, με συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν τις αμοιβές, την πληρωμή και την ασφάλιση των προβών, καθώς και τους όρους εργασίας στις παραστάσεις. Μεταξύ άλλων, το ΣΕΗ ζητά μισθό 1.250 ευρώ για 5 έως 8 παραστάσεις την εβδομάδα, ημερομίσθιο 65 ευρώ για έως 4 παραστάσεις, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια των προβών.

Από την άλλη πλευρά, η Πανελλήνια Ένωση Θεάτρου (ΠΕΘ) εκφράζει έντονη αντίδραση στην απόφαση για απεργία κατά την εορταστική περίοδο, όταν η θεατρική κίνηση είναι αυξημένη. Σε εκτενή ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι τα βασικά οικονομικά αιτήματα των ηθοποιών έχουν ήδη γίνει αποδεκτά στο πλαίσιο των συζητήσεων και κάνει λόγο για σοβαρές διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της σύμβασης.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών εντοπίζονται στο καθεστώς αμοιβής και ασφάλισης των προβών σε σχέση με τη συμμετοχή των ηθοποιών, στη μισθολογική μεταχείριση των νέων αποφοίτων δραματικών σχολών, καθώς και στους όρους που θα ισχύουν για τα μικρά θέατρα, κάτω των 100 θέσεων.

Η ΠΕΘ τονίζει ότι ζητά ειδικές ρυθμίσεις για τις μικρές σκηνές, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, ενώ υποστηρίζει ότι η απεργία πραγματοποιείται ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το ΣΕΗ, από την πλευρά του, καλεί τους ηθοποιούς σε γενική συνέλευση την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης.

