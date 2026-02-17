Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου

Δεμένα τα πλοία στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου.

Κλειστή η πορθμειακή γραμμή Ρίου - Αντιρρίου
17 Φεβ. 2026 8:10
Pelop News

Αναστολή δρομολογίων στην πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, από το πρωί της Τρίτης 17/02/2026, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Τα δρομολόγια σύμφωνα με το Λιμεναρχείο δεν εκτελούνται από τις 7 το πρωί.

Η κακοκαιρία εξπρές δείχνει τα «δόντια» της από τις βραδινές ώρες στην Αχαΐα και στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Αλλωστε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η Δυτική Ελλάδα σε «κόκκινο» συναγερμό για την κακοκαιρία εξπρές, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

 

 

