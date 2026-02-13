Κλειστή παλαιά Εθνική Οδός Άρτας-Αμφιλοχίας: Νέα κατολίσθηση, αποκομμένη η Ήπειρος

Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας – Αμφιλοχίας στο Κατάφουρκο

13 Φεβ. 2026 8:46
Η παλαιά Εθνική Οδός Άρτας – Αμφιλοχίας, στο ύψος του Καταφούρκου Αμφιλοχίας, έκλεισε νωρίς το πρωί της Παρασκευής λόγω μεγάλης κατολίσθησης, με αποτέλεσμα η Ήπειρος να αποκοπεί οδικώς από την υπόλοιπη Ελλάδα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ενώ το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων στη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ERTnews στην περιοχή, η κατολίσθηση συνέβη νωρίς το πρωί, παρασύροντας μεγάλους όγκους χώματος, πετρών και λάσπης στο οδόστρωμα. Στην πλαγιά του βουνού σχηματίστηκε καταρράκτης από το νερό, ο οποίος συνεχίζει να παρασύρει υλικά και εντείνει το πρόβλημα. Πυροσβεστικό όχημα έσπευσε άμεσα για να καθαρίσει λάσπη από το οδόστρωμα, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα λόγω ολισθηρότητας, ενώ σκαπτικά μηχανήματα εργάζονται για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Η κατάσταση δημιουργεί σοβαρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς, καθώς δεν υπάρχει άμεση εναλλακτική διαδρομή. Για όσους χρειάζεται επείγουσα μετακίνηση, προτείνεται η διαδρομή μέσω Πρέβεζας, υποθαλάσσιο τούνελ Ακτίου – Πρέβεζας, Λευκάδας και νέο τμήμα της Αμβρακίας Οδού για παράκαμψη του προβληματικού σημείου.

Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να επικοινωνούν πριν από κάθε μετακίνηση με την Άμεση Δράση (100) της Ελληνικής Αστυνομίας για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου, ενώ αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις στις περιοχές αυτές.

Η νέα κατολίσθηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων προβλημάτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κατολίσθησης στην Ιόνια Οδό (Συκούλα) στις αρχές του μήνα, η οποία παρέμεινε κλειστή για μέρες.

