Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»

Συνεχίζεται η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβερνητικούς παράγοντες και τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, με αφορμή την απόφασή του να αφαιρέσει τις ταμπέλες που αναφέρονταν στους χορηγούς του προγράμματος εκσυγχρονισμού σχολικών κτιρίων.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Action 24, κάλεσε τον Δήμαρχο να ξεκαθαρίσει δημόσια αν επιθυμεί τη συνέχιση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» στα σχολεία της Πάτρας. Όπως δήλωσε, «συνεργαζόμαστε με τους δήμους για τις επισκευές σχολικών μονάδων» και τόνισε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται με τη συνδρομή των τραπεζών, «θα συνεχιστεί κανονικά με περίπου 100 εκατ. ευρώ, στοχεύοντας στην αναβάθμιση περίπου 2.000 σχολείων κάθε χρόνο».

Η Υπουργός άφησε σαφείς αιχμές προς τη δημοτική αρχή της Πάτρας, υπογραμμίζοντας ότι η αφαίρεση των πινακίδων από σχολικά συγκροτήματα που ανακαινίστηκαν με τη βοήθεια χορηγών δεν συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που απαιτείται για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση της Σοφίας Ζαχαράκη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιότητα που πήρε η ενέργεια του Δημάρχου, ο οποίος με απόφαση του Δήμου ζήτησε να απομακρυνθούν οι πινακίδες που ανέγραφαν τις τράπεζες ως «χορηγούς» των έργων, υποστηρίζοντας ότι τα σχολεία είναι δημόσια και ανήκουν στον λαό και όχι στις επιχειρήσεις.

Το ζήτημα έχει πλέον λάβει πολιτικές διαστάσεις, καθώς από τη μία πλευρά η κυβέρνηση επιμένει στη σημασία της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ταχύτερη αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, ενώ από την άλλη, η δημοτική αρχή της Πάτρας τονίζει τη σημασία της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης χωρίς την εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων.

Το αν θα υπάρξει επόμενο βήμα στην αντιπαράθεση, μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της συμμετοχής της Πάτρας στο πρόγραμμα, εφόσον ο Δήμος δεν ξεκαθαρίσει τη στάση του.

