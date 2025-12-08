Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Μπλόκα σε κομβικά σημεία, βάζουν τα τρακτέρ στην Πάτρα

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα λαμβάνουν πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, καθώς οι παραγωγοί εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τον αγώνα τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα χρόνια και άλυτα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, τα μπλόκα έχουν επεκταθεί σε κομβικά σημεία, προκαλώντας σοβαρές ανατροπές στις μετακινήσεις και λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση.

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας προχωρά σήμερα, Δευτέρα, σε μία μαζική κινητοποίηση, οργανώνοντας μεγάλη αυτοκινητοπορεία με τρακτέρ και οχήματα προς την Πάτρα. Η κινητοποίηση θα κορυφωθεί με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αχαΐα, οι αποκλεισμοί εντοπίζονται στη γέφυρα Σελινούντα στο Αίγιο, στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και στον κόμβο Κουρλαμπά, με συχνές διακοπές στην κυκλοφορία των αυτοκινητοδρόμων Πατρών-Κορίνθου και Πατρών-Πύργου.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στην Ηλεία, όπου το κεντρικό μπλόκο στον κόμβο Πύργου ενισχύεται διαρκώς, με τους αγρότες να πραγματοποιούν καθημερινούς ολιγόωρους αποκλεισμούς. Οι κινητοποιήσεις στηρίζονται κυρίως από περιοχές υψηλής παραγωγικότητας σε φρούτα, κηπευτικά και ζωικά προϊόντα, με στόχο την ανάδειξη της κρίσιμης οικονομικής πίεσης που δέχεται ο πρωτογενής τομέας.

Συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ναυπάκτου-Ιτέας, στο ύψος της γέφυρας του Μόρνου ποταμού, πραγματοποίησαν χθες για περίπου μισή ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας.

Στην Αρτα και την Αιτωλοακαρνανία, τα τρακτέρ έχουν παρατάξει ισχυρές δυνάμεις στην Ιόνια Οδό, η οποία πλέον παραμένει κλειστή επ’ αόριστον. Το μπλόκο της Αρτας, το οποίο στήθηκε στον κεντρικό οδικό κόμβο μετά την κινητοποίηση στο ιστορικό γεφύρι της πόλης, αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά σημεία συγκέντρωσης. Ο εκπρόσωπος των αγροτών της Αρτας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «ο αγώνας κλιμακώνεται» και κάλεσε όλους τους παραγωγούς να αφήσουν τις δουλειές τους και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα μπλόκα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει ευρεία κοινωνική στήριξη.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα της Ιόνιας Οδού, με τους οδηγούς να αναγκάζονται να ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω Καμπής για Αθήνα και μέσω Κομποτίου για Ιωάννινα. Στην Αιτωλοακαρνανία, το Αγγελόκαστρο αποτελεί την «καρδιά» των τοπικών κινητοποιήσεων, ενώ από νωρίς χθες το μεσημέρι έχει κλείσει και η γέφυρα του Εύηνου. Παράλληλα, σε Ναυπακτία και Δωρίδα, τρακτέρ έχουν σταθμεύσει στη γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ αντίστοιχες δράσεις καταγράφονται στη Βόνιτσα και το Ακτιο.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, ιδίως σε καύσιμα, ρεύμα και λιπάσματα, το άνοιγμα της πρόσβασης σε επιδοτήσεις, την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και τη διασφάλιση διαφανών τιμών στην αγορά. Παράλληλα, ζητούν από τις Αρχές σαφείς πολιτικές δεσμεύσεις, πιο γρήγορες αδειοδοτήσεις και μέτρα που θα ενισχύουν τις αγροτικές κοινότητες και τις τοπικές αλυσίδες εφοδιασμού.

