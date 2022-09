Κλόε Καρντάσιαν: Οι Καρντάσιαν ανησυχούν για τα κιλά που έχει χάσει

Οι Καρντάσιαν ανησυχούν για την αδερφή τους, Κλόε, καθώς έχασε απότομα κιλά, μετά το σκάνδαλο του Τρίσταν Τόμπσον με τη Μάραλι Νίκολς, η οποία γέννησε το παιδί του πριν λίγους μήνες.

Όπως φαίνεται, η απιστία του πρώην συντρόφου της, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, έχει επηρεάσει σημαντικά την τηλεπερσόνα.

Σε ένα από τα επεισόδια του ριάλιτι «The Kardashians», η Κιμ είναι εκείνη που εκφράζει πρώτη την ανησυχία της στην αδερφή της για τα κιλά που έχει χάσει.

«Φαίνεσαι υπερβολικά αδύνατη», της λέει η Κιμ, ενώ συμπληρώνει πως τόσο η Κένταλ, όσο και η Κάιλι έχουν ανησυχήσει για εκείνη και έχουν μοιραστεί μαζί της τους προβληματισμούς τους.

«Δεν θέλω να σε πιέσω, αλλά ούτε και να το προσπεράσω. Αλλά μου έστειλαν μήνυμα και μου είπαν ότι κι εκείνες ανησυχούν για εσένα. Είσαι πραγματικά πολύ αδύνατη», εξήγησε η Κιμ.

