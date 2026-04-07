Κοινο_Τοπία: Από το χορωδιακό σχήμα και τα βιωματικά εργαστήρια μέχρι εκδρομές και επιστημονικές δράσεις

Με ένα πολυσχιδές πρόγραμμα δραστηριοτήτων από τον Απρίλιο έως και το καλοκαίρι συνεχίζει τη δράση της η Κοινο_Τοπία, προσκαλώντας το κοινό σε εκδηλώσεις, εργαστήρια, εξορμήσεις και σταθερές συλλογικές συναντήσεις.

Στο πλαίσιο των τακτικών της δράσεων, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα οι πρόβες του χορωδιακού σχήματος της Κοινο_Τοπίας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει το εργαστήρι με θέμα «Η Ισχύς εν τη Ενώσει», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 30 Απριλίου, καθώς και στις 7, 14, 21 και 28 Μαΐου, κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Το βιωματικό αυτό σεμινάριο, με συντονίστρια την ψυχολόγο Μαγδαληνή Αγραφιώτη, ΜΑ, AAMFT Clinical Designation, απευθύνεται σε όλους και μέσα από έξι συναντήσεις διάρκειας 90 λεπτών επιχειρεί να φωτίσει πώς η αυθεντική ενότητα μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν πάνω στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, στη δημιουργία συναισθηματικής ασφάλειας στην οικογένεια, αλλά και στην καλλιέργεια καλύτερης συνεργασίας στον επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο. Οι κρατήσεις ξεκινούν από τις 7 Απριλίου.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στήριξης και παρουσίασης με θέμα «Μια πρωτοποριακή έρευνα φοιτητών του ΑΕΙ Πάτρας: Παχυσαρκία, μελλοντικές θεραπείες». Η φοιτητική ερευνητική ομάδα Patras Med iGEM θα παρουσιάσει τη δουλειά της γύρω από την παχυσαρκία, προσεγγίζοντας το ζήτημα μέσα από μια καινοτόμο επιστημονική ματιά. Στην εκδήλωση θα γίνει αναφορά στην πορεία της ομάδας κατά την προηγούμενη χρονιά, στα επιτεύγματά της, αλλά και στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εμπειρία της, σε μια προσπάθεια σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία. Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα Patras Medicine iGEM 2025 κατέκτησε Χρυσό Μετάλλιο και το βραβείο Καλύτερου Θεραπευτικού Project στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 28 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης ημερήσια εξόρμηση την Κυριακή 26 Απριλίου στην ορεινή Κορινθία, με προορισμούς τα Άνω Τρίκαλα, τη Μονή Αγίου Βλασίου και τη λίμνη Δασίου. Για τη συγκεκριμένη δράση οι κρατήσεις έχουν ανοίξει από τις 15 Φεβρουαρίου.

Για το καλοκαίρι προγραμματίζεται εξαήμερη εκδρομή στη Σάμο, από την Τετάρτη 1 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η εξόρμηση αποτελεί μια γνωριμία με το νησί του Πυθαγόρα, με στάσεις και επισκέψεις σε σημεία ιστορικού, πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, όπως το Βαθύ, το Καρλόβασι, το Πυθαγόρειο, το Κοκκάρι, οι Βουρλιώτες, ο Μαραθόκαμπος, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και οι ρωμαϊκές θέρμες. Οι κρατήσεις για την εκδρομή ξεκινούν από τις 24 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και οι συνεδριάσεις των Ενεργών Μελών της Κοινο_Τοπίας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στον πολυχώρο του φορέα την Τετάρτη 8 Απριλίου, την Τετάρτη 6 Μαΐου και την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Όπως επισημαίνεται, πέρα από τις ήδη ανακοινωμένες δράσεις, βρίσκονται υπό διερεύνηση και νέες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Για κρατήσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινο_Τοπία στο 2610 277171, στο email info@koinotopia.gr

, καθώς και στον πολυχώρο της, στην οδό Καραϊσκάκη 153, στο ισόγειο, στο τηλέφωνο 2610 622250. Η γραμματεία λειτουργεί Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και Πέμπτη και Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 το βράδυ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



