Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο

Με μια ιστορική διάλεξη αφιερωμένη στην καθημερινότητα των Πελοποννήσιων Αχαιών την περίοδο της Οθωμανοκρατίας συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων «Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού» που διοργανώνει η Κοινο_Τοπία στην Πάτρα.

26 Ιαν. 2026 13:21
Pelop News

Συνεχίζεται ο κύκλος διαλέξεων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου «Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού» της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία, με την τρίτη διάλεξη να είναι αφιερωμένη στον καθημερινό βίο των Πελοποννήσιων Αχαιών την περίοδο της Οθωμανοκρατίας.

Η τρίτη διάλεξη του κύκλου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπίας (Καραϊσκάκη 153, ισόγειο, μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου), με ομιλητή τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου, οθωμανολόγο, νομικό και διπλωματούχο Βυζαντινής Μουσικής.

Δρ. Δημήτρης Σταθακόπουλος

Το θέμα της ομιλίας είναι «Ο καθημερινός βίος των Πελοποννήσιων Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας» και θα εστιάσει στις κοινωνικές πρακτικές, τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων της εποχής.

Μια ζωντανή ματιά στην καθημερινότητα της εποχής

Η διάλεξη θα φωτίσει πτυχές της καθημερινής ζωής των Αχαιών κατά την Οθωμανοκρατία, όπως οι πρακτικές γύρω από τη γέννηση, τον γάμο και τον θάνατο, η διατροφή, η ψυχαγωγία και η κοινωνική οργάνωση, αλλά και πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου, όπως οι Αγωνιστές της Φιλικής Εταιρείας και η υπόθεση της προδοσίας του Άγγλου Προξένου Green.

Ο κύκλος διαλέξεων

Ο κύκλος «Αποτυπώματα ιστορίας και πολιτισμού» περιλαμβάνει συνολικά πέντε διαλέξεις από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τα τέλη Απριλίου 2026, με επιστημονική επιμέλεια της αρχαιολόγου Κωνσταντίνας Ακτύπη και της ιστορικού-φιλολόγου Γιώτας Καΐκα-Μαντανίκα.

Οι προηγούμενες διαλέξεις είχαν θέμα τις αχαϊκές αποικίες στην Ανατολή και τη Δύση και την ερωτική συνομιλία στον αττικό μελανόμορφο ρυθμό.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης για κάθε διάλεξη ξεχωριστά στη γραμματεία της Κοινο_Τοπίας. Οι διαλέξεις απευθύνονται στους υποστηρικτές της οργάνωσης και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής.

