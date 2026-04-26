Κοινωνικός Τουρισμός 2026–2027: Τελευταία ημέρα αιτήσεων – Προβλήματα στην πλατφόρμα λόγω αυξημένης ζήτησης

Λήγει σήμερα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, με την πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ, αλλά να εμφανίζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το σύστημα παρουσιάζει καθυστερήσεις και «χαμηλές ταχύτητες», αναγκάζοντας πολλούς να προσπαθούν επανειλημμένα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

300.000 δικαιούχοι – Έναρξη νωρίτερα από κάθε χρονιά

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026–2027 και ξεχωρίζει φέτος για την πρόωρη έναρξή του, στις 18 Μαΐου 2026, με διάρκεια 13 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στη διαδρομή:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Ποιοι συμμετέχουν – Τι αλλάζει φέτος

Σημαντική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι οι πολύτεκνοι γονείς συμμετέχουν φέτος χωρίς μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τα βασικά κριτήρια.

Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Όσοι επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο

Όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025–2026 (με εξαίρεση ΑμεΑ και πολύτεκνους)

Αιτήσεις και για παρόχους – Μέχρι 10 Μαΐου

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για τους παρόχους του προγράμματος, δηλαδή τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr έως τις 10 Μαΐου 2026, ενώ οι ήδη ενταγμένοι πάροχοι εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο, εφόσον επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Αυξημένο ενδιαφέρον – Πιθανές παρατάσεις;

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνεται και στην πίεση που δέχεται η πλατφόρμα, με το ενδιαφέρον να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας, ωστόσο η εξέλιξη της διαδικασίας αναμένεται να κρίνει τις επόμενες κινήσεις της ΔΥΠΑ.

