Κοινωνικός Τουρισμός 2026–2027: Τελευταία ημέρα αιτήσεων – Προβλήματα στην πλατφόρμα λόγω αυξημένης ζήτησης

«Φορτωμένο» το σύστημα της ΔΥΠΑ – Αγώνας δρόμου για χιλιάδες δικαιούχους

Κοινωνικός Τουρισμός 2026–2027: Τελευταία ημέρα αιτήσεων – Προβλήματα στην πλατφόρμα λόγω αυξημένης ζήτησης
26 Απρ. 2026 10:08
Pelop News

Λήγει σήμερα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, με την πλατφόρμα να δέχεται αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ, αλλά να εμφανίζει σημαντικά προβλήματα λειτουργίας λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το σύστημα παρουσιάζει καθυστερήσεις και «χαμηλές ταχύτητες», αναγκάζοντας πολλούς να προσπαθούν επανειλημμένα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

300.000 δικαιούχοι – Έναρξη νωρίτερα από κάθε χρονιά

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026–2027 και ξεχωρίζει φέτος για την πρόωρη έναρξή του, στις 18 Μαΐου 2026, με διάρκεια 13 μηνών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στη διαδρομή:
Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Ποιοι συμμετέχουν – Τι αλλάζει φέτος

Σημαντική αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι οι πολύτεκνοι γονείς συμμετέχουν φέτος χωρίς μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τα βασικά κριτήρια.

Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

Όσοι επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο
Όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025–2026 (με εξαίρεση ΑμεΑ και πολύτεκνους)

Αιτήσεις και για παρόχους – Μέχρι 10 Μαΐου

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για τους παρόχους του προγράμματος, δηλαδή τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr έως τις 10 Μαΐου 2026, ενώ οι ήδη ενταγμένοι πάροχοι εντάσσονται αυτόματα στο Μητρώο, εφόσον επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Αυξημένο ενδιαφέρον – Πιθανές παρατάσεις;

Η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών αποτυπώνεται και στην πίεση που δέχεται η πλατφόρμα, με το ενδιαφέρον να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας, ωστόσο η εξέλιξη της διαδικασίας αναμένεται να κρίνει τις επόμενες κινήσεις της ΔΥΠΑ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:55 Παναιγιάλειος – Αντώνης Ρέλλας στην «Π»: «Αυτό που βιώσαμε ήταν ένα γήπεδο-στάβλος»
13:44 Η πρόταση του Τριαντάφυλλου Μασμανίδη: Η ιδανικότερη αξιοποίηση της Πειραϊκής-Πατραϊκής
13:34 ΠΑΣΟΚ: Ο Τσουκαλάς αποκάλυψε πως δεν θα είναι αυτός ο νέος γραμματέας
13:33 Ερχεται το φορητό ψηφιακό πλανητάριο στην Πάτρα
13:17 Περού: Σπάνιο απολίθωμα καρχαρία 9 εκατ. ετών αποκαλύπτει το «τελευταίο γεύμα» του προϊστορικού θηρευτή
13:16 ΟΦΗ: Ποιος και πώς τον έκανε ξανά μεγάλο και Κυπελλούχο
13:05 Το νοσηλευτικό προσωπικό εγκαταλείπει μαζικά το ΕΣΥ – Περιμένουν την ευκαιρία για έξοδο
12:56 Ηράκλειο: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Ετοιμασίες για το νέο κόμμα
12:51 ΝΕΠ: Ζαφειροπούλου και Γκόργκου για πρόκριση στην Ηλιούπολη
12:46 Οι Κορασίδες της ΝΕΠ στο 2ο διεθνές τουρνουά «Γ. Κατσούλης be a better team» (Κ16)
12:44 Τι είπε η Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς
12:35 EuroLeague: Ο Σάσα Βεζένκοβ MVP για τη σεζόν 2025-26 – Δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης
12:26 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα στενά με τις χουρμαδιές
12:17 Γεωργιάδης για Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αντιευρωπαϊκή η ισόβια αυτοανανέωση θητείας
12:14 Αναστασάκη και Κώστας Σταμούλης επικράτησαν στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 10.000μ. στο Αίγιο
12:08 Τσερνόμπιλ: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία»
12:01 Ο Νίκος Πορτοκάλογλου πέρασε τρεις ημέρες με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Πάτρας
11:53 Ανώδυνη ήττα για τα κορίτσια της Παναχαϊκής, σήμερα η αυλαία με Κελεό
11:50 Στάση αναμονής από την ΕΚΤ για τα επιτόκια – Τον Ιούνιο οι αποφάσεις
11:39 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν «πίτα» όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»
