Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: H μάχη για τα 300.000 vouchers – Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Ο κύκλος των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ ολοκληρώθηκε και πλέον χιλιάδες ενδιαφερόμενοι περιμένουν το επόμενο κρίσιμο στάδιο: την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, που θα δείξει ποιοι περνούν στη λίστα των δικαιούχων για τις φετινές επιταγές διακοπών.

Το ενδιαφέρον φέτος ήταν εκρηκτικό. Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι αιτήσεις κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τις 800.000, ενώ οι επιταγές που θα δοθούν ανέρχονται σε 300.000. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει όχι μόνο τη μεγάλη απήχηση του προγράμματος, αλλά και την πίεση που δημιουργείται κάθε χρόνο για μια θέση στους πίνακες των δικαιούχων.

Το πρόγραμμα, με βάση την επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι οι οριστικές διαδικασίες για την επιλογή των δικαιούχων πρέπει να «τρέξουν» άμεσα, καθώς η ενεργοποίηση των vouchers συνδέεται με το νέο χρονοδιάγραμμα έναρξης.

Τι θα δείξουν οι πίνακες

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων, μαζί με τους πίνακες αποκλειομένων. Εκεί θα αποτυπώνονται ο αριθμός της αίτησης, βασικά στοιχεία ταυτοποίησης, η μοριοδότηση ανά κριτήριο, η συνολική βαθμολογία, η σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και η ένδειξη για το αν εκδίδεται επιταγή. Όσοι δεν εμφανίζονται με ένδειξη επιταγής, ουσιαστικά μένουν εκτός προγράμματος στο πρώτο στάδιο.

Αμέσως μετά θα ανοίξει και το παράθυρο των ενστάσεων. Η διαδικασία, όπως γίνεται σταθερά στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, είναι ηλεκτρονική και αυστηρά χρονικά οριοθετημένη, με τους συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα για μία μόνο ένσταση, η οποία πρέπει να είναι σαφώς αιτιολογημένη και να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η λογική του συστήματος είναι ξεκάθαρη: όποιος θεωρεί ότι αδικήθηκε από τη μοριοδότηση ή αποκλείστηκε εσφαλμένα, θα πρέπει να το τεκμηριώσει άμεσα και σωστά.

Ρεκόρ συμμετοχής και νέο κύμα αναμονής

Η φετινή συμμετοχή ξεπερνά αισθητά την αντίστοιχη περσινή, καθώς η ΔΥΠΑ ανακοίνωσε ότι πέρυσι είχαν υποβληθεί 535.864 αιτήσεις, ενώ φέτος το ενδιαφέρον εκτοξεύθηκε. Η εικόνα αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι ο Κοινωνικός Τουρισμός έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα κοινωνικά προγράμματα, ειδικά σε μια περίοδο όπου το κόστος των διακοπών πιέζει ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα, έχει ήδη ανοίξει και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, τ. ΟΑΕΕ, με την προθεσμία των αιτήσεων να λήγει στις 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Μέχρι αυτή την ώρα, η ΔΥΠΑ έχει επιβεβαιώσει επίσημα το ρεκόρ αιτήσεων και την έναρξη του προγράμματος στις 18 Μαΐου, αλλά δεν έχει ανακοινώσει στην ίδια δημοσίευση συγκεκριμένη ημερομηνία ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων. Αυτό είναι το στοιχείο που περιμένουν τώρα οι υποψήφιοι, καθώς από εκεί θα ξεκινήσει ουσιαστικά η τελική ευθεία για τα vouchers και τις φετινές επιδοτούμενες διακοπές.

