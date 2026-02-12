«Κοιτάξτε την Ελλάδα», αποκάλυψη Politicο με τον Μερτς πιέζει για περισσότερες ώρες εργασίας

Όλα δείχνουν ότι φαίνεται να υπάρχει αλλαγή στάσης, η οποία έρχεται από τη Γερμανία καθώς μία ιδιότυπη κόντρα φαίνεται να έχει ανοίξει, με τον Φρίντριχ Μερτς να “κατηγορεί” τους Γερμανούς για τεμπελιά και να δείχνει τους Έλληνες ως παράδειγμα προς μίμηση.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ανοίξει μια πολιτικά ριψοκίνδυνη συζήτηση με τους περίπου 46 εκατομμύρια εργαζόμενους της Γερμανίας, υποστηρίζοντας ότι οι Γερμανοί δουλεύουν λίγες ώρες και παίρνουν πολλές αναρρωτικές άδειες, κάτι που, όπως λέει, φρενάρει την οικονομική ανάπτυξη, αναφέρει το Politico.

Οι παρεμβάσεις του έρχονται ενώ προσπαθεί να τονώσει τη στάσιμη γερμανική οικονομία με πιο φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και ενώ πλησιάζουν κρίσιμες περιφερειακές εκλογές, με την άκρα δεξιά να ενισχύεται. Παρ’ όλα αυτά, υιοθετεί αυστηρό τόνο απέναντι στους εργαζόμενους.

Σε ομιλία του σε εκπροσώπους της βιομηχανίας δήλωσε: «Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», και πρόσθεσε: «Για να το πω ακόμη πιο ωμά: Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η 4ήμερη εργασία δεν θα είναι αρκετές για να διατηρήσουμε στο μέλλον το σημερινό επίπεδο ευημερίας της χώρας μας, γι’ αυτό χρειάζεται να δουλέψουμε πιο σκληρά».

Επικριτικός και προς τις αναρρωτικές άδειες

Σε προεκλογική στάση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επέκρινε και τις αναρρωτικές άδειες, λέγοντας ότι οι Γερμανοί λείπουν κατά μέσο όρο σχεδόν τρεις εβδομάδες τον χρόνο – πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Είναι πράγματι σωστό αυτό; Είναι πράγματι αναγκαίο;», είπε και συμπλήρωσε: «Μπορούμε να συζητήσουμε πώς θα δημιουργήσουμε καλύτερα κίνητρα ώστε οι άνθρωποι να εργάζονται αντί να παίρνουν αναρρωτική άδεια όταν είναι άρρωστοι;».

«Σε αυτή την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας πρέπει όλοι μαζί να πετύχουμε υψηλότερη οικονομική απόδοση από αυτή που πετυχαίνουμε σήμερα», τόνισε ακόμη.

Μεγάλη αύξηση της μερικής απασχόλησης

Η Γερμανία είναι από τις τελευταίες χώρες στην ΕΕ σε ώρες εργασίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση της μερικής απασχόλησης. Οι Χριστιανοδημοκράτες πρότειναν να καταργηθεί το «νομικό δικαίωμα» στη μερική εργασία, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Η πρόταση με τίτλο «Κανένα νομικό δικαίωμα σε έναν τρόπο ζωής μερικής απασχόλησης» προκάλεσε αντιδράσεις, ιδίως από γυναίκες που εργάζονται part-time για οικογενειακούς λόγους. Μία εργαζόμενη δήλωσε: «Δεν είναι μια επιλογή τρόπου ζωής που έχω κάνει».

Οι δηλώσεις Μερτς έγιναν αντικείμενο σάτιρας στα social media. Σε ένα χιουμοριστικό βίντεο ακούγεται: «Μπορώ ακόμη να δουλέψω!» και «Προχώρα, στείλε μου ένα email! Δώσε μου κάτι να εκτυπώσω!».

Δημοσκοπικά, το κόστος φαίνεται σημαντικό: τα δύο τρίτα των Γερμανών διαφωνούν με τη σκλήρυνση των κανόνων για τη μερική εργασία. Μόνο το 31% εμπιστεύεται τους συντηρητικούς για τη βελτίωση της οικονομίας – χαμηλό ρεκόρ για το κόμμα. Έτσι, η CDU αφαίρεσε τελικά τη φράση «τρόπος ζωής μερικής απασχόλησης» από την πρότασή της.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση

Ο Μερτς έχει αναφέρει και την Ελλάδα ως παράδειγμα περισσότερων ωρών εργασίας, παρότι η παραγωγικότητα της Γερμανίας παραμένει υψηλότερη. Είχε πει: «Συνιστώ σε όλους στη Γερμανία που θεωρούν τρομερό και παράλογο να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα… να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα».

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το θέμα».

Ωστόσο, με τις αντιδράσεις έντονες και τον κυβερνητικό του εταίρο (SPD) να στηρίζει τους υφιστάμενους εργασιακούς κανόνες, ο Μερτς έχει περιορισμένα περιθώρια κινήσεων. Την ίδια στιγμή, η ανεργία ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια, σε υψηλό 12ετίας. Όπως έγραψε στο X: «Έχουμε ήδη αποφασίσει πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την οικονομία. Αλλά δεν είναι αρκετό».

