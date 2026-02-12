Μητέρα 9 παιδιών συνελήφθη ως ύποπτη για τον φόνο των δύο βρεφών!

Η υπόθεση συγκλονίζει τη Γαλλία και αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό των σορών μέσα σε καταψύκτη κατοικίας

12 Φεβ. 2026 18:10
Pelop News

Στη Γαλλία μία γυναίκα 50 ετών συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Παρισιού, καθώς θεωρείται ύποπτη για διπλή βρεφοκτονία στα βορειοανατολικά της χώρας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών βρεφών μέσα σε καταψύκτη κατοικίας.

Νεκρός παγκόσμιος πρωταθλητής, τον «πρόδωσε» το αλεξίπτωτό του

Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες στρέφονται κατά της μητέρας των παιδιών, η οποία φέρεται να εγκατέλειψε το σπίτι χωρίς να ενημερώσει κανέναν, με τις αρχές να προχωρούν στον εντοπισμό και τη σύλληψή της στην Μπουλόν-Μπιγιανκούρ, στα δυτικά του Παρισιού.

Μια πηγή ανέφερε ότι στην περιοχή αυτή διαμένει ένας από τους γιους της συλληφθείσας. Η γυναίκα είναι μητέρα εννέα παιδιών από δύο γάμους.

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή που επικαλέστηκε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας επικοινώνησε με τις αρχές, αναφέροντας ότι εντόπισε νεκρό νεογέννητο σε καταψύκτη στο σπίτι του, στο Αϊγεβιγιέρ-ε-Λιομόν, στην περιφέρεια Οτ-Σον. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στον ίδιο χώρο βρισκόταν και δεύτερο νεκρό βρέφος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου των δύο νεογνών.

