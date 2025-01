Κόκκινος συναγερμός για κυκλώνα «βόμβα» σε Ιρλανδία και Βρετανία, ρεκόρ ταχύτητας ανέμου, ακυρώθηκαν πτήσεις

Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Ιρλανδία, με την καταιγίδα Eowyn σπάει ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες τα ρεκόρ, σύμφωνα με το βρετανικό Sky News. Νέο ρεκόρ ταχύτητας ανέμου κατέγραψε η ιρλανδική μετεωρολογική υπηρεσία Met Eireann στον μετεωρολογικό σταθμό Mace Head στο Galway, με ριπή 183kmh ή 114 μίλια ανά ώρα στις 5 π.μ..

Η ριπή σπάει το ρεκόρ των 182kmh, το οποίο ισχύει από το 1945 και καταγράφηκε στο Foynes στο Limerick. Η Met Eireann μετρά αυτές τις ταχύτητες από το 1942.

Η μέση ταχύτητα του ανέμου έχει επίσης προσωρινά «σπάσει», με το Mace Head να καταγράφει μέση ταχύτητα 135kmh. Το ρεκόρ βρίσκεται στα 131kmh (84kmh).

Η ομάδα του Sky News βρίσκεται στη δυτική ακτή και οι συνθήκες είναι άγριες με τον άνεμο να ενισχύεται αισθητά γύρω στις 2 τα ξημερώματα, τινάζοντας τα κεραμίδια από την οροφή ξενοδοχείου.

Διακοπές ρεύματος και πεσμένα δέντρα έχουν ήδη αναφερθεί σε όλες τις κομητείες και απομένουν ακόμη ώρες για να ξεκινήσει η δράση του Eowyn σε όλο το νησί της Ιρλανδίας.

Λόγω της κακοκαιρίας, ακυρώθηκαν πτήσεις από τα αεροδρόμια της Γλασκώβης, του Εδιμβούργου και του Δουβλίνου.

Ήδη έχουν καταγραφεί άδεια ράφια σε σούπερ μάρκετ αφού αρκετοί έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα.

