Κόκκινος συναγερμός με καραμπόλα 5 οχημάτων στη Δραπετσώνα

Αναστάτωση με κόκκινο συναγερμό, που σήμανε το απόγευμα σήμερα (06.04.2026) στην Δραπετσώνα, όπου σημειώθηκε καραμπόλα με πέντε οχήματα.

Τροχαίο με θύμα ανήλικο, το παιδί παρασύρθηκε από διανομέα στην Καλλιθέα

Η καραμπόλα προκλήθηκε στην Περιφερειακή Δραπετσώνας μεταξύ τριών φορτηγών και δύο ΙΧ αυτοκινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από τη σύγκρουση υπήρξε και μικρή διαρροή καυσίμου από το ένα βυτιοφόρο.

Από την καραμπόλα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στην περιοχή της Δραπετσώνας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



