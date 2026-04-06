Τροχαίο με θύμα ανήλικο, το παιδί παρασύρθηκε από διανομέα στην Καλλιθέα

06 Απρ. 2026 17:10
Pelop News

Ένα τροχαίο με θύμα ανήλικο παιδί ατύχημα σημειώθηκε την Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με το kallitheapress.gr, το τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης στην Καλλιθέα, όπου ο οδηγός οχήματος διανομής delivery, παρέσυρε το παιδί, ηλικίας περίπου 11-12 ετών, όταν αυτό βγήκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο χωρίς να ελέγξει την κυκλοφορία.

Δυστυχώς, ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και να παρασύρει το παιδί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ανήλικο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, το παιδί είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο φώναζε έντονα από τους πόνους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό, όπως κάποιο κάταγμα σε άκρο ή πλευρά. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυμάτων και να εκδοθούν τα σχετικά ιατρικά πορίσματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

