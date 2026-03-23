Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους, μετέφερε δεκάδες στρατιώτες
23 Μαρ. 2026 18:49
Pelop News

Ένα αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Κολομβίας συνετρίβη στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Περού την Δευτέρα (23.03.2026).

Το αεροσκάφος, ένα Hercules που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτών, συνετρίβη κοντά στην πόλη Πουέρτο Λεγκουίζαμο, στην επαρχία Πουτουμάγιο στην Κολομβία.

Δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος τη στιγμή του ατυχήματος, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δεκάδες επιβάτες. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες διάσωσης.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Σάντσεζ, δήλωσε ότι το αεροσκάφος υπέστη «ένα τραγικό ατύχημα κατά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίζαμο, ενώ μετέφερε στρατιώτες των δυνάμεων ασφαλείας μας».

Δεν ανέφερε αν υπήρξαν θύματα, αλλά χαρακτήρισε το περιστατικό ως «βαθιά θλιβερό για τη χώρα».

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ