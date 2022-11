Κολοράντο: Συναγερμός με άνδρα που άνοιξε πυρ μέσα σε κλαμπ – 5 νεκροί και 18 τραυματίες από την επίθεση – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε σε κλαμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα, στο Κολοράντο, όταν άνδρας άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας και σκοτώνοντας με μαζικούς πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας άνοιξε πυρ μέσα στο γκέι κλαμπ στο Κολοράντο Σπρινγκς, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 άτομα, ενώ τη ζωή τους έχασαν 5 άνθρωποι.

Με βάση τα όσα μοιράστηκε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Reuters, πολλά από τα θύματα του Club Q μεταφέρθηκαν άμεσα στα κοντινότερα νοσοκομεία, ενώ η αστυνομία αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες με εκτενή συνέντευξη Τύπου αργότερα μέσα στην ημέρα.

#Breaking: Five killed and 18 injured after a shooting at a gay club in #ColoradoSprings .

One suspect has been arrested.#BreakingNews pic.twitter.com/CadMW8E8lV

— The HbK (@The5HbK) November 20, 2022