Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: Εύκολα και άνετα πέρασε με τον Σορτς πρωταγωνιστή

Με τον Εργκίν Άταμαν να αφήνει εκτός ματς του Όσμαν, Χουάντσο, Σλούκα και δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε παίκτες από το δεύτερο rotation, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο… ρελαντί του Κολοσσού στη Ρόδο με 90-67 έχοντας ως κορυφαίο τον Τι Τζέι Σορτς (18π., 5ασ.) Πρόβλημα με Ρισόν Χολμς.

Συνήθως το πρώτο μέλημα του Παναθηναϊκού ύστερα από ματς υψηλών απαιτήσεων και υψηλής έντασης όπως ήταν αυτό στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Εφές, είναι αφενός η… ξεκούραση όλων όσων τραβάνε το μεγαλύτερο κουπί και αφετέρου η αποφυγή της… ατυχίας.

Ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός αγώνα στη Ρόδου τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές της Πόλης, τον Κώστα Σλούκα και τον Τσέντι Όσμαν, ξεκούρασε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ωστόσο είδε τον Ρισόν Χολμς να αποχωρεί στο ξεκίνημα του αγώνα με τράβηγμα στον προσαγωγό, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των «πρασίνων» ενόψει του αγώνα στη Μπολόνια.

Στο ματς της Ρόδου ο Κολοσσός ήταν ανταγωνιστικός και προσπάθησε να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό αλλά οι «πράσινοι» δεν κινδύνευσαν σε κανένα σημείο του αγώνα και χάρη στον Τι Τζέι Σορτς φρόντισε να πάρει και διαφορά ασφαλείας στην 4η περίοδο. Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο καλύτερος του παρκέ έχοντας στο σύνολο 18 πόντους με 5/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/7 βολές και 5 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης οι Μήτογλου (12π.), Γιούρτσεβεν (13π.-9ριμπ.) και Ρογκαβόπουλος (12π.)

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές. Έπαιξε τόσο… όσο προκειμένου να πάρει τα ηνία του αγώνα και να ελέγξει τον ρυθμό με… σβηστές τις μηχανές. Μετά το αρχικό 12-11 του Κολοσσού, οι «πράσινοι» χάιδεψαν λιγο το πόδι στο γκάζι και έχοντας ως κορυφαίο στην επίθεση τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (8π.) πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 17-4 και έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +12 (16-28). Βέβαια στις αρχές του αγώνα ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό ο Ρισόν Χολμς με αποτέλεσμα να αγωνιστεί για τα πρώτα 1:29 του αγώνα και στη συνέχεια να μην επιστρέψει καθόλου στο ματς.

Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε 4/8 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 8/9 βολές, ενώ ο Κολοσσός δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε κανένα δίποντο (0/7) έχοντας κλείσει το δεκάλεπτο με 3/7 τρίποντα και 6/12 βολές. Έκτοτε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έπαιζε στο… ρελαντί δίνοντας ο Τούρκος τεχνικός χρόνο σε όλους τους παίκτες καθώς κράτησε στο παρκέ για τα τελευταία 6:11 του ημιχρόνου και τον Γιάννη Κουζέλογλου.

Το ημίχρονο έκλεισε στο +13 για τον Παναθηναϊκό (49-36) με την διαφορά να είχε φτάσει δύο φορές και στο +15 (30-15 και 32-17). Ο Σορτς είχε οδηγήσει την ομάδα του (10/15δίπ., 4/12τρ., 17/19β., 10ασ.-9λ.) στο σκοράρισμα (11π., 3/4δίπ., 5/7β., 2ασ.) με τον Ρογκαβόπουλο (10π., 1/1δίπ., 1/2τρ., 5/5β., 2ριμπ.) να τον είχε ακολουθήσει ενώ από πλευράς Κολοσσού (6/16διπ., 3/9τρ., 15/24β., 8ασ.-9λ.) είχε ξεχωρίσει ο Γκαλβανίνι (10π.)

Ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ήταν ο Κολοσσός και μετά την έναρξη του β’ ημιχρόνου. Την ώρα που οι «πράσινοι» είχαν ρίξει εντελώς ταχύτητα χωρίς να έχουν καθόλου ρυθμό και ένταση στο παιχνίδι τους, οι γηπεδούχο προσπάθησαν να «ροκανίσουν» την διαφορά. Για την ακρίβεια την «ψαλιδισαν» κατά το ήμισυ (50-58) στα 3:30 πριν από το τέλος του γ’ δεκαλέπτου έχοντας εκμεταλλευτεί την απόλυτη χαλάρωση της ομάδας του Άταμαν.

Η 3η περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να είχε μετά… κόπων και βασάνων το προβάδισμα με διαφορά 12 πόντων (55-67) καθώς είχε πολλά προβλήματα από την επιθετική άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι ασκούσαν μεγάλη πίεση στους παίκτες του «τριφυλλιού» δυσκολεύοντας κάθε τους κατοχή.

Λίγο μετά την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου, ο Τι Τζέι Σορτς έδωσε τον ρυθμό που έλειπε από τον Παναθηναϊκό (κυρίως οργανωτικά) και φρόντισε να… βάλει το χεράκι του ώστε να φτάσει η διαφορά στο +18 (57-75 στο 34′) και ουσιαστικά να ρίξει και τους τίτλους τέλους του αγώνα χωρίς να μπει το «τριφύλλι» σε… περαιτέρω περιπέτειες. Μάλιστα πέντε λεπτά πριν από το τέλος η ομάδα του Άταμαν έστειλε τον δείκτη του σκορ και πάνω από το +20 (59-80).

Τα δεκάλεπτα: 16-28, 36-49, 55-67, 67-90.

Πηγή: www.gazzetta.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



