Κολυδάς για αρχές Μαΐου: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά

Αλλαγή σκηνικού δείχνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για τις αρχές Μαΐου, με τον Θοδωρή Κολυδά να μιλά για πιθανή κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών προς τη χώρα. Η τάση φαίνεται πιο καθαρή για τη βόρεια Ελλάδα, ενώ για την Αττική η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη.

25 Απρ. 2026 14:12
Pelop News

Ενώ ο Απρίλιος κλείνει με ανοιξιάτικες συνθήκες και τη θερμοκρασία να κινείται σε πιο ήπιες και ευχάριστες τιμές, τα πρώτα στοιχεία για τις αρχές Μαΐου δείχνουν ότι το σκηνικό του καιρού μπορεί να αλλάξει ξανά.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρεται σε πιθανή μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών προς την Ελλάδα την εβδομάδα που ακολουθεί την Πρωτομαγιά, σημειώνοντας πως η τάση αυτή εμφανίζεται ήδη στα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα.

Πτώση της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε, η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να τοποθετείται χρονικά αμέσως μετά την Πρωτομαγιά, με το πιο ισχυρό σήμα να εντοπίζεται στη βόρεια Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης: Συναγερμός πριν από την αντιπυρική περίοδο: 182 αγροτοδασικές φωτιές σε λίγες ημέρες

Όπως προκύπτει από τα ensemble μετεωγράμματα του ECMWF και του GFS, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες να επηρεαστεί πιο αισθητά από τη μεταβολή αυτή, με την πιθανότητα πτώσης της θερμοκρασίας να εκτιμάται περίπου στο 70% έως 80%.

Πιο αβέβαιη η εικόνα για την Αθήνα

Για την Αθήνα, τα στοιχεία δείχνουν επίσης τάση υποχώρησης της θερμοκρασίας, όμως η εικόνα είναι πιο οριακή και λιγότερο ξεκάθαρη.

Η πιθανότητα μεταβολής για την πρωτεύουσα τοποθετείται περίπου στο 55% έως 65%, κάτι που σημαίνει ότι μεν υπάρχει σήμα αλλαγής, αλλά χωρίς να έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πλήρως το εύρος και η έντασή της.

Δεν έχει «κλειδώσει» ακόμη το σενάριο

Ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν συγκλίνουν ακόμη απόλυτα στο ίδιο σενάριο, αν και αρκετά από αυτά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια.

Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν υπάρχει σαφής τάση για πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές Μαΐου, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως πόσο έντονη θα είναι η μεταβολή, πόσες ημέρες θα κρατήσει και μέχρι πόσο νότια θα κατέβει η ψυχρή μάζα.

Ανοιχτό το σκηνικό των επόμενων ημερών

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι αρχές του Μαΐου δεν φαίνεται να κυλούν με σταθερά ανοιξιάτικο καιρό σε όλη τη χώρα, καθώς τα προγνωστικά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο ψυχρής παρένθεσης.

Το αν αυτή η αλλαγή θα έχει περιορισμένη διάρκεια ή αν θα επηρεάσει πιο ουσιαστικά τη χώρα θα φανεί στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα, καθώς τα στοιχεία ανανεώνονται συνεχώς και η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

