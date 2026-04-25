Συναγερμός πριν από την αντιπυρική περίοδο: 182 αγροτοδασικές φωτιές σε λίγες ημέρες

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η εικόνα που καταγράφεται λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, καθώς από τις 17 Απριλίου μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί 182 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Το στοιχείο αυτό έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ERT News, περιγράφοντας μια κατάσταση που δείχνει ότι η ύπαιθρος έχει ήδη μπει σε περίοδο αυξημένης επικινδυνότητας.

Η ένταση εστιάζεται στον νότο

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη πίεση στην ύπαιθρο, με τη μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου να εντοπίζεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Νέα δεδομένα για τα ΙΧ: ΚΤΕΟ κάθε χρόνο, νέα κάρτα καυσαερίων και «τσουχτερά» πρόστιμα

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ποσοστό των περιστατικών συνδέεται με δραστηριότητες αγροτών, γεωργών και κτηνοτρόφων, κυρίως κατά τη διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών και κλαδεμάτων.

Η βασική αιτία, όπως τόνισε, είναι η αμέλεια. Μέσα στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν ήδη εννέα συλλήψεις με αυτόφωρη διαδικασία, ενώ επιβλήθηκαν και 26 διοικητικά πρόστιμα.

Οι κρίσιμες παραλείψεις στην ύπαιθρο

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η αγροτική δραστηριότητα, υπογράμμισε όμως ότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσοχή από όλους όσοι εργάζονται ή κινούνται στην ύπαιθρο.

Όπως σημείωσε, όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες εργασίες, ενώ είναι απαραίτητο να καθαρίζονται οι γύρω χώροι από ξερά χόρτα, κλαδιά και υπολείμματα που μπορούν να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα νερού, ώστε αν ξεφύγει μια σπίθα ή μια κάφτρα, να μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα πριν επεκταθεί σε διπλανά χωράφια ή σε χορτολιβαδικές εκτάσεις.

«Να κόψουμε τον δρόμο της πυρκαγιάς»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη πρόληψης, σημειώνοντας ότι πολίτες και πολιτεία οφείλουν να κινηθούν συντονισμένα για να περιορίσουν τον κίνδυνο.

Όπως ανέφερε, «ο δρόμος της πυρκαγιάς» μπορεί να κοπεί μόνο αν κάθε ιδιοκτήτης φροντίσει τον χώρο που του αναλογεί, καθαρίζοντας ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά, ώστε να μην κινδυνεύσει ούτε η δική του περιουσία ούτε η περιουσία των γύρω του.

Το μήνυμα που έστειλε είναι ότι η πρόληψη δεν είναι υπόθεση ενός μόνο φορέα, αλλά ευθύνη όλων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι συνθήκες στην ύπαιθρο μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε επικίνδυνα περιστατικά.

Με το βλέμμα στην 1η Μαΐου

Καθώς η αντιπυρική περίοδος ξεκινά επίσημα την 1η Μαΐου, τα στοιχεία των τελευταίων ημερών λειτουργούν ήδη ως προειδοποιητικό καμπανάκι.

Οι 182 αγροτοδασικές πυρκαγιές μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δείχνουν ότι η νέα σεζόν αρχίζει με αυξημένες απαιτήσεις και με τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ώστε να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125

