Κομισιόν: Εισηγείται πλαφόν στο φυσικό αέριο από την 1η Ιανουαρίου 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ανώτατου ορίου τιμής φυσικού αερίου για ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με σχέδιο που είδε το Reuters, το οποίο μέχρι στιγμής έχει αφήσει κενό το ποσό που θα αποτελέσει το ανώτατο όριο.

Είναι γεγονός πως η ιδέα περιορισμού των τιμών διχάζει τις χώρες της ΕΕ εδώ και πολλούς μήνες. Η τελευταία πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί από τους υπουργούς Ενέργειας των 27 χωρών-μελών του μπλοκ την Πέμπτη 24/11.

Αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε στο Reuters πως η Επιτροπή θα προτείνει μια τιμή υψηλότερη από αυτή που θέλουν οι υποστηρικτές του ανώτατου ορίου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Επιτροπή προτείνει ένα ανώτατο όριο 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το οποίο θα ενεργοποιηθεί εφόσον πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις. Αυτό το επίπεδο τιμών είναι πολύ πάνω από τα σημερινά επίπεδα των 120 ευρώ περίπου, αλλά κάτω από τα επίπεδα ρεκόρ του προηγούμενου καλοκαιριού.

Ένας διπλωμάτης τόνισε πως η πλειοψηφική ομάδα περίμενε ότι το όριο θα ήταν περίπου 150-180 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), για να ενεργοποιηθεί το ανώτατο όριο πολλές φορές τον χρόνο. «Διαφορετικά, θα έχουμε ένα πλαφόν στα χαρτιά που στην πράξη δεν θα μπει ποτέ», είπε ο διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε –σύμφωνα πάντα με το Reuters– υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

EU gas cap seen in place for one year, countries at odds over price level https://t.co/DYpKYdLXXJ pic.twitter.com/MFzZh5AxNV

— Reuters (@Reuters) November 22, 2022