Κονγκό: Στις φλόγες πρεσβείες στην πρωτεύουσα – Δίχως «φρένο» οι μάχες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Εντολή δόθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στην Κινσάσα να αποχωρήσει από τη χώρα, αφού διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα σε πολλές διπλωματικές αποστολές, διαμαρτυρόμενοι για τις επιθέσεις των αναρτών του κινήματος Μ23 στην ανατολική ΛΔ του Κονγκό.

Μία από τις δύο πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters είπε ότι το διπλωματικό προσωπικό θα φύγει αύριο Τετάρτη.

M23 fighters marched into Goma in eastern Congo in the worst escalation of a three-decade-old conflict rooted in the fallout from the Rwandan genocide and the struggle for control of Congo’s abundant mineral resources https://t.co/8Zy3AlPnao pic.twitter.com/C4Dwj7Hfxh

— Reuters (@Reuters) January 28, 2025