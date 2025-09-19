Κωνσταντινόπουλος σε όσους τον θέλουν στη ΝΔ: «Δεν κάνω ξεφτιλίκια»

Με αιχμηρή δήλωση απάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σε δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ και να προσχωρεί στη ΝΔ.

19 Σεπ. 2025 14:27
Κατηγορηματικά διέψευσε τα σενάρια περί μετακίνησής του στη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Με δήλωσή του ξεκαθάρισε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στην Αρκαδία με το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Εγώ αυτά τα ξεφτιλίκια, που οι Βουλευτές πάνε από κόμμα σε κόμμα για ν’ αυξήσουν την πιθανότητα της διατήρησης της καρέκλας τους, δεν τα έκανα και δεν τα κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα.

Υπενθύμισε ακόμη πως:

Ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταψηφίσει ούτε άρθρο, ενώ τις διαφωνίες του τις εξέφραζε πάντα στα κομματικά όργανα, στηρίζοντας την πλειοψηφία.

Στις εκλογές του 2015, στην πιο δύσκολη περίοδο για το ΠΑΣΟΚ, ήταν υποψήφιος στην Αρκαδία και, με τη στήριξη των πολιτών, δεν εξελέγη βουλευτής της Χρυσής Αυγής στην περιοχή.

Όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι με βάση την τελευταία απογραφή οι έδρες στην Αρκαδία μειώνονταν από τρεις σε δύο, ο ίδιος ξεκαθάρισε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα παραμείνει υποψήφιος εκεί, επιλογή που επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

«Η στάση ζωής του καθενός κρίνεται σε αυτό που λέει ο λαός μας και οι πατεράδες μας. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα», κατέληξε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
