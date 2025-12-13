Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρτυρική Πόλη των Καλαβρύτων υποδέχθηκε σήμερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στην τελετή μνήμης για το Ολοκαύτωμα της 13ης Δεκεμβρίου 1943, 82 χρόνια μετά τη μαζική εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με πάνδημο μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμου, και συνεχίστηκαν με πομπή προς τον Τόπο Εκτέλεσης, μέσω του Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Προπορευόταν το διασωθέν Ιερό Ευαγγέλιο από τον παλιό Μητροπολιτικό Ναό, ενώ στον λόφο του μαρτυρίου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο εκτελεσθέντων από μαθήτριες και μαθητές, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ημέρα μνήμης στα Καλάβρυτα: Με Τασούλα οι εορτασμοί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στον κεντρικό του λόγο, ο Κωνσταντίνος Τασούλας στάθηκε στο μέγεθος της ανθρώπινης σκληρότητας που εκδηλώθηκε στα Καλάβρυτα, επικαλούμενος στίχους του Κώστα Καρυωτάκη από το ποίημα “Υποθήκαι” για να δείξει –όπως είπε– «το βαθμό σκληρότητας που μπορεί να έχει προέλευση ανθρώπινη». «Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς, μπορούν με χίλιους τρόπους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ακόμη κι αυτή η ποιητική αποτύπωση δεν μπορεί να περιγράψει το αδιανόητο του Ολοκαυτώματος.

«Αυτός ο βαθμός σκληρότητας, όμως, που έφερε το ολοκαύθωμα των Καλαβρύτων, δεν περιγράφεται από καμία ποίηση. Είναι απερινόητο. Δεν μπορεί ούτε η γραφίδα, ούτε η σμίλη, καμία τέχνη να το περιγράψει», τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην εξόντωση του ανδρικού πληθυσμού και στην εφαρμογή της “συλλογικής ευθύνης” ως ενός «τερατώδους εγκλήματος πολέμου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τη «μεταφορά του ανθρώπινου φανατισμού σε επίγεια συμπεριφορά», που μετέτρεψε έναν στρατό και μια χώρα σε «δήμιους άλλων χωρών και άλλων στρατών», υπογραμμίζοντας ότι οι ρίζες του εγκλήματος βρίσκονται «στα σκοτάδια της ανθρώπινης ψυχής, της ιδεολογίας, του φανατισμού και της απληστίας».

Στο πιο σαφές πολιτικό μήνυμά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν κατηγορηματικός για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες. Και η μνήμη δεν θα σβήσει ποτέ», σημείωσε, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με το ηθικό και πολιτικό αίτημα δικαίωσης.

Αναφερόμενος στους συγγενείς των θυμάτων, στάθηκε στη διαρκή συναισθηματική τους δοκιμασία κάθε χρόνο τέτοια μέρα: «Οι συγγενείς των θυμάτων όχι απλώς θυμήθηκαν. Ξανασυγκινήθηκαν, ξαναέφεραν στον ψυχισμό τους όλη αυτή την αφόρητη κατάσταση που έζησαν την 13η Δεκεμβρίου του 1943», είπε, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ηλιόλουστη ημέρα στα Καλάβρυτα λειτουργεί σχεδόν «παραπλανητικά» σε σχέση με το σκοτάδι της ιστορικής μνήμης.

Μέσα από τις αναφορές του σε ποίηση, ιστορία και μνήμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε το μήνυμα ότι το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων παραμένει όχι μόνο ένα τραύμα, αλλά και ένα διαρκές ηθικό και πολιτικό αίτημα: να μην ξεχαστεί ποτέ, να διδάσκει για πάντα τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος φανατισμός – και την υποχρέωση των κοινωνιών να αντιστέκονται σε αυτόν.

