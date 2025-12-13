Ημέρα μνήμης στα Καλάβρυτα: Με Τασούλα οι εορτασμοί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Με την παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, κορυφώνονται σήμερα στα Καλάβρυτα οι εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα της 13ης Δεκεμβρίου 1943 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.

Στις 10π.μ. τελέστηκε πάνδημο μνημόσυνο στον Καθεδρικό Ναό της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας κ. Ιερώνυμου, ενώ θα υπάρξει και ομιλία από τον Τάσο Σακελλαρόπουλο, διδάκτορα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, με θέμα: «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος-Ανατροπές και Ιδιαιτερότητες».

Θα ακολουθήσει μετάβαση σε πομπή, μέσω του Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, προς τον Τόπο Εκτέλεσης, της οποίας θα προπορεύεται το διασωθέν από την καταστροφή του Μητροπολιτικού Ναού, Ιερό Ευαγγέλιο. Στον Τόπο Εκτέλεσης θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσουν προσκλητήριο εκτελεσθέντων από μαθήτριες και μαθητές των σχολείων της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Θανάσης Δαβάκης.

