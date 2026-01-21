Κωνσταντοπούλου ζητά την παρουσία Μητσοτάκη στη Βουλή για την πρόταση στον πρωτογενή τομέα

Την άμεση παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλή των Ελλήνων, επί της πρότασής του για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κατά την παρέμβασή της, η κ. Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ζητώντας του να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό και να του ζητήσει να επιστρέψει από το αεροδρόμιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η παρουσία του κ. Μητσοτάκη στο Νταβός ήταν προγραμματισμένη και όχι έκτακτη.

«Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός να ενεργοποιεί μια διαδικασία, να συζητά η Βουλή την πρότασή του και ο ίδιος να απουσιάζει», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι η απουσία του συνιστά ένδειξη για το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τόσο την πρότασή του όσο και τον θεσμικό του ρόλο.

Σε υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι όταν ο πρωθυπουργός δεν προσέρχεται να υποστηρίξει τη δική του πρόταση, «συνομολογεί ότι η πρόταση είναι προβληματική», ασκώντας ευθεία πολιτική κριτική από το βήμα της Ολομέλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



