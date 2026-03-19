Κόντρα Κολυδά – Τσατραφύλλια για τον καιρό: «Σιβηρική εισβολή» ή απλή ψυχρή μεταβολή;

Σε τροχιά αλλαγής μπαίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με κύρια χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας, τους ισχυρούς ανέμους, την επιστροφή των βροχών και κατά τόπους καταιγίδες, ενώ στα ορεινά δεν θα λείψουν και οι χιονοπτώσεις. Την ίδια ώρα, όμως, η νέα μεταβολή έχει ανοίξει και μια σαφή μετεωρολογική διαφωνία γύρω από το αν πρόκειται πράγματι για «σιβηρική εισβολή» ή για μια πιο τυπική ψυχρή αλλαγή του Μαρτίου.

Ο Θοδωρής Κολυδάς ξεκαθαρίζει ότι το σκηνικό που διαμορφώνεται δεν συνιστά αυθεντική «σιβηρική εισβολή», αλλά μια εποχική ψυχρή μεταβολή, με αέριες μάζες που φτάνουν στην Ελλάδα μέσω Μαύρης Θάλασσας, δυτικών παραλίων της Τουρκίας και Αιγαίου. Στον αντίποδα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη», περιγράφοντας ένα πιο έντονο επεισόδιο με κρύο, βροχές και χιόνια.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά, η αλλαγή του καιρού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επαναφέρει τις βροχές ύστερα από περισσότερες από τρεις εβδομάδες χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως σημειώνει, τα πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο και αργότερα στη δυτική Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται και τοπικά έντονες καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο και στη δυτική Πελοπόννησο.

Για την Παρασκευή, οι βροχές αναμένεται να επιμείνουν περισσότερο στα ανατολικά και νότια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, χωρίς όμως να εκλείψει εντελώς η αστάθεια.

Ο ίδιος επισημαίνει ακόμη ότι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα διατηρήσει άστατο χαρακτήρα, με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κατά διαστήματα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ έως και την Παρασκευή θα επηρεαστούν και τα ορεινά της Κρήτης, δίνοντας πιο χειμωνιάτικη εικόνα στα βουνά.

Στην ίδια πρόγνωση προστίθεται και η αυξημένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ατμόσφαιρα σε αρκετές περιοχές, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι έως και την Παρασκευή, πριν παρουσιάσουν εξασθένηση μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι βροχές θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και την επόμενη εβδομάδα, διατηρώντας το σκηνικό αστάθειας.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας περιγράφει την επερχόμενη μεταβολή με πιο αιχμηρό τρόπο, κάνοντας λόγο για «σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη». Σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση, ψυχρές αέριες μάζες σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό ανοιχτά του Ιονίου θα φέρουν γενικευμένες βροχές, με πιο ισχυρά φαινόμενα στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές.

Το κοινό σημείο, πάντως, και στις δύο προσεγγίσεις είναι ότι η χώρα μπαίνει σε πιο ψυχρό και άστατο μοτίβο, με φαινόμενα που θα θυμίζουν περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Η βασική διαφορά βρίσκεται στον χαρακτηρισμό και στην ένταση που αποδίδεται στη μεταβολή, με τη συζήτηση ανάμεσα στους δύο μετεωρολόγους να φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο το τι καιρό θα κάνει, αλλά και το πώς ερμηνεύεται μετεωρολογικά η συγκεκριμένη εξέλιξη.

