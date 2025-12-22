Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας

Αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, με αφορμή την ακύρωση προγραμματισμένης επίσκεψης χορωδίας σε λέσχη φιλίας του Δήμου και το πρόσφατο street party στη Λαμπρινή, που προκάλεσε πολιτικές και δημόσιες αντιδράσεις.

22 Δεκ. 2025 13:30
Pelop News

Νέα εστία πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή την ακύρωση της επίσκεψης χορωδίας της Λέσχης Φίλων Αμπελοκήπων στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όπου επρόκειτο να ψάλλει τα κάλαντα.

Ο κ. Πλεύρης κατήγγειλε δημόσια ότι η ακύρωση της επίσκεψης συνδέεται άμεσα με τη διαφωνία που είχε την προηγούμενη ημέρα με τον δήμαρχο Αθηναίων, σχετικά με street party που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακύρωσε την επίσκεψη «λόγω της χθεσινής διαφωνίας», σχολιάζοντας δηκτικά πως «κάποιος μίλησε για σκοταδισμό».

Σε ένδειξη αντίδρασης, ο υπουργός Μετανάστευσης μετέβη ο ίδιος στη λέσχη φιλίας, όπου μοίρασε δώρα στα μέλη της, δημοσιοποιώντας σχετικό βίντεο. Παράλληλα, άφησε αιχμές για πολιτική στοχοποίηση, εκφράζοντας την ελπίδα –όπως ανέφερε– το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση της παρουσίας του σε χώρους του Δήμου, λόγω πολιτικής διαφωνίας.

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει μετά την εκδήλωση street party που πραγματοποιήθηκε στη Λαμπρινή, με DJ να στήνει κονσόλα στο πλατύσκαλο του ναού του Αγίου Ανδρέα. Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε το γεγονός «ντροπιαστικό», τονίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε εν μέσω λειτουργιών, ενώ κατηγόρησε τον Δήμο για έλλειψη σεβασμού στον χώρο της εκκλησίας.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε με ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «υποκρισία και σκοταδισμό» και υποστηρίζοντας ότι το προαύλιο της εκκλησίας αποτελεί ανοιχτό χώρο για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τέταρτη φορά, με τη συμμετοχή νέων της περιοχής και της τοπικής αγοράς, ενώ –όπως σημείωσε– οι συμμετέχοντες φρόντισαν για τον καθαρισμό της πλατείας μετά τη λήξη της.

Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται, με φόντο τα όρια των δημόσιων εκδηλώσεων σε θρησκευτικούς χώρους, αλλά και τη διαχείριση πολιτικών διαφωνιών σε θεσμικό επίπεδο.

