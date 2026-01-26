Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης

Σε κλίμα συγκίνησης και ευγνωμοσύνης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εθελοντικών ομάδων του Φιλοπτώχου Ταμείου και της Στέγης Αγάπης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πατρών.

26 Ιαν. 2026 13:23
Pelop News

Το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εθελοντικών ομάδων του Φιλοπτώχου Ταμείου και της Στέγης Αγάπης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πατρών, σε μια συνάντηση αφιερωμένη στον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Την πίτα ευλόγησε ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερος π. Ανδρέας Γεωρακόπουλος, ο οποίος ευχήθηκε καλή και ευλογημένη χρονιά στις εθελόντριες και υπογράμμισε τη σημασία του εθελοντισμού και της στήριξης προς οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Απολογισμός έργου για το 2025

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη του Φιλοπτώχου, Μάχη Σιώρου, ευχαρίστησε τις εθελόντριες για τη συμμετοχή και τη διαρκή προσφορά τους στις δράσεις του Φιλοπτώχου και της Στέγης Αγάπης, ενώ πραγματοποίησε σύντομη αναφορά στο κοινωνικό έργο που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για συνάντηση, ανταλλαγή ευχών και αναγνώριση της συμβολής των εθελοντικών ομάδων στην κοινωνική συνοχή της Πάτρας, μέσα από δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης ευάλωτων συμπολιτών.

