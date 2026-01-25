Κοπή πίτας του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Κατσανιώτη στην Πάρτα

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού του γραφείου έκοψε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, σε μια ζεστή και συμβολική εκδήλωση, αφιερωμένη στη διαδρομή, τους ανθρώπους και τις αξίες που σημάδεψαν την πολιτική του πορεία.

Στον χαιρετισμό του, ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναφέρθηκε στη συμπλήρωση έντεκα χρόνων από την ημέρα που ξεκίνησε το πολιτικό του ταξίδι, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πορεία γεμάτη ανθρώπους, εμπειρίες και στιγμές που τον διαμόρφωσαν.

Θύμισε τα πρώτα βήματα, τις πόρτες που χτύπησε, τις συζητήσεις στα καφενεία, τα χαμόγελα αλλά και τις δυσκολίες που μοιράστηκε με τους πολίτες. Στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της εμπιστοσύνης και της ανθρώπινης στήριξης, στις φράσεις και στα βλέμματα που του έδωσαν κουράγιο να συνεχίσει.

Αναφερόμενος στην πολυετή παρουσία του στην Αχαΐα, υπογράμμισε πως από την Πάτρα έως τα πιο μικρά χωριά, βρέθηκε δίπλα σε παραγωγούς, επαγγελματίες, νέους ανθρώπους και οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν τον τόπο ζωντανό και να τον δουν να προχωρά μπροστά.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εμπειρία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία –όπως σημείωσε– του άνοιξε ένα παράθυρο στην Ελλάδα της διασποράς. Μια Ελλάδα δυναμική, με ισχυρό δεσμό με την πατρίδα, με πίστη και αγάπη για τον τόπο, που τον συνόδευσε σε όλη τη διαδρομή του.

Ο βουλευτής Αχαΐας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δύσκολες στιγμές, στις περιόδους πίεσης και αμφιβολίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σταθερή δύναμη σε όλη αυτή την πορεία ήταν οι πολίτες και η εμπιστοσύνη τους.

«Κοιτάζοντας πίσω στα έντεκα αυτά χρόνια, δεν νιώθω δικαίωση αλλά ευγνωμοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αποτελεί τιμή να υπηρετεί τον τόπο που μεγάλωσε και πιστεύει.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει με την ίδια αλήθεια, την ίδια επιμονή και την ίδια αγάπη για την Αχαΐα και τους ανθρώπους της, με σταθερές αξίες και καθαρή πυξίδα.

Γιατί, όπως σημείωσε, πέρα από τίτλους και ρόλους, η ουσία παραμένει μία: να είναι παρών για τον τόπο που αγαπά και για το αύριο που του αξίζει.

