Κοπή πίτας του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Κατσανιώτη στην Πάρτα

Η συγκίνηση του Ανδρέα Κατσανιώτη στην κοπή της πίτας του.

Κοπή πίτας του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Κατσανιώτη στην Πάρτα
25 Ιαν. 2026 19:27
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού του γραφείου έκοψε ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, σε μια ζεστή και συμβολική εκδήλωση, αφιερωμένη στη διαδρομή, τους ανθρώπους και τις αξίες που σημάδεψαν την πολιτική του πορεία.

Στον χαιρετισμό του, ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναφέρθηκε στη συμπλήρωση έντεκα χρόνων από την ημέρα που ξεκίνησε το πολιτικό του ταξίδι, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πορεία γεμάτη ανθρώπους, εμπειρίες και στιγμές που τον διαμόρφωσαν.
Θύμισε τα πρώτα βήματα, τις πόρτες που χτύπησε, τις συζητήσεις στα καφενεία, τα χαμόγελα αλλά και τις δυσκολίες που μοιράστηκε με τους πολίτες. Στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της εμπιστοσύνης και της ανθρώπινης στήριξης, στις φράσεις και στα βλέμματα που του έδωσαν κουράγιο να συνεχίσει.
Αναφερόμενος στην πολυετή παρουσία του στην Αχαΐα, υπογράμμισε πως από την Πάτρα έως τα πιο μικρά χωριά, βρέθηκε δίπλα σε παραγωγούς, επαγγελματίες, νέους ανθρώπους και οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για να κρατήσουν τον τόπο ζωντανό και να τον δουν να προχωρά μπροστά.
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εμπειρία του στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία –όπως σημείωσε– του άνοιξε ένα παράθυρο στην Ελλάδα της διασποράς. Μια Ελλάδα δυναμική, με ισχυρό δεσμό με την πατρίδα, με πίστη και αγάπη για τον τόπο, που τον συνόδευσε σε όλη τη διαδρομή του.
Κοπή πίτας του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Κατσανιώτη στην Πάρτα
Ο βουλευτής Αχαΐας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δύσκολες στιγμές, στις περιόδους πίεσης και αμφιβολίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η σταθερή δύναμη σε όλη αυτή την πορεία ήταν οι πολίτες και η εμπιστοσύνη τους.
«Κοιτάζοντας πίσω στα έντεκα αυτά χρόνια, δεν νιώθω δικαίωση αλλά ευγνωμοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αποτελεί τιμή να υπηρετεί τον τόπο που μεγάλωσε και πιστεύει.
Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεχίσει με την ίδια αλήθεια, την ίδια επιμονή και την ίδια αγάπη για την Αχαΐα και τους ανθρώπους της, με σταθερές αξίες και καθαρή πυξίδα.
Γιατί, όπως σημείωσε, πέρα από τίτλους και ρόλους, η ουσία παραμένει μία: να είναι παρών για τον τόπο που αγαπά και για το αύριο που του αξίζει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:15 Μαρία Κίτσου και Άννα Βίσση σε κοινή εμφάνιση στη σκηνή: Δείτε τι τραγούδησαν
22:05 Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
21:59 ΑΑΔΕ – Μητρώο Παροχών: Αυτοματοποιημένοι έλεγχοι επιδομάτων, πώς θα λειτουργεί
21:58 Πολύτιμες εμπειρίες στη Λάρισα για τη μικτή ομάδα πόλο Προμίνι της ΝΕΠ – Φωτογραφίες
21:51 Βερολίνο: Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς σε διαμέρισμα
21:43 Εβδομάδα πληρωμών: Ποιοι πάνε ταμείο, πότε μπαίνουν οι συντάξεις Φεβρουαρίου
21:36 Το Αθλόραμα πανελλήνιες διακρίσεις στο βάδην
21:28 Ριάμπκοφ: Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα
21:14 Ομπάμα: «Κουδούνι αφύπνισης» ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη
21:12 Α1 ΕΣΚΑ-Η: Η Ολυμπιάδα φινάλε με α΄ γύρου με νίκη – Φωτογραφίες
21:00 Σπ. Αντωνόπουλος: «Η ευθύνη βαραίνει τον προπονητή»
20:56 Δημοσκόπηση: 6 στους 10 Γερμανούς θεωρούν τον Τραμπ απειλή για τη χώρα τους
20:47 «Λευκός καπνός» στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς: Εγκρίθηκε η πολιτική απόφαση για ενωτικό μέτωπο κατά της Δεξιάς
20:40 Αίγιο: Εκδημία του π. Αλεξίου Κατσίκα
20:38 Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις
20:33 Τασούλας: Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Πόλο Ανδρών
20:26 Χιονοκαταιγίδα «Fern»: Αρκτικό ψύχος πλήττει 37 πολιτείες ΗΠΑ, τέσσερις νεκροί, πάνω από 1 εκατ. χωρίς ρεύμα
20:18 Η μπασκετική Παναχαϊκή γλύκανε τους φίλους της στο ποδόσφαιρο με σούπερ νίκη – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:17 Ζελένσκι: Έτοιμο το έγγραφο αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία
20:04 Θερμά συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην Εθνική Πόλο Ανδρών για το χάλκινο μετάλλιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ