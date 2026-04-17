Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού

Την άκρη του νήματος για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της μια 17χρονη κοπέλα, της οποίας η σορός εντοπίστηκε στη διώρυγα του Ισθμού το μεσημέρι της Παρασκευής (17.4.2026), αναζητούν οι αστυνομικές αρχές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Η εξαφάνιση και οι τελευταίες ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη είχε αποχωρήσει από το σπίτι της το βράδυ της Πέμπτης στις 19:50, με προορισμό – όπως είχε αναφέρει – φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

Διαβάστε επίσης: Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ

Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της περίπου 4,5 ώρες αργότερα, αναφέροντας ότι η ανήλικη βρισκόταν σε περίοδο έντονης ψυχολογικής πίεσης.

Η κοπέλα, που θα ενηλικιωνόταν σε λίγες ημέρες, διέμενε με την οικογένειά της στη Φιλοθέη και είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει επικοινωνία με το οικογενειακό της περιβάλλον μετά την αποχώρησή της.

Εξετάζονται όλα τα σενάρια

Οι αρχές ερευνούν ακόμη τον τρόπο μετακίνησής της, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί εάν έφυγε από την περιοχή πεζή ή με μεταφορικό μέσο, όπως ταξί.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα δεδομένα γύρω από την ψυχολογική της κατάσταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υπήρχαν ενδείξεις ότι η ανήλικη βρισκόταν σε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση.

Το σημείωμα και η κινητοποίηση των Αρχών

Αναφορές κάνουν λόγο και για σημείωμα που φέρεται να είχε αφήσει, στο οποίο υπήρχαν ενδείξεις ανησυχίας για την ψυχολογική της κατάσταση, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Η σορός της εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου, προκαλώντας επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης.

Η επιχείρηση του Λιμενικού

Σε επίσημη ανακοίνωση, το Λιμενικό αναφέρει ότι η ανάσυρση της σορού πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για διαδικασία ταυτοποίησης και περαιτέρω εξετάσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

