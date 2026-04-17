Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ

Μία ακόμη τραγική υπόθεση έρχεται να ταράξει την τοπική κοινωνία της Κορινθίας, μετά τον εντοπισμό σορού νεαρής κοπέλας στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Απριλίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 17χρονη Ελληνίδα, η οποία εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας.

Το άψυχο σώμα φέρεται να εντόπισε ιδιώτης δύτης, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν λιμενικοί, ενώ ακολούθησε η διαδικασία ανάσυρσης της σορού και η παραλαβή της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από το Λιμενικό, που έχει αναλάβει την προανάκριση, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη βρέθηκε στη Διώρυγα, ενώ αναμένονται τα επόμενα στοιχεία που θα φωτίσουν την τραγική αυτή υπόθεση.

