Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κορινθία η είδηση του εντοπισμού σορού 17χρονης στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου, στην περιοχή της Ποσειδωνίας. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Λιμενικού για τις συνθήκες της τραγωδίας.

17 Απρ. 2026 12:17
Pelop News

Μία ακόμη τραγική υπόθεση έρχεται να ταράξει την τοπική κοινωνία της Κορινθίας, μετά τον εντοπισμό σορού νεαρής κοπέλας στα νερά της Διώρυγας Κορίνθου τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Απριλίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 17χρονη Ελληνίδα, η οποία εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας.

Το άψυχο σώμα φέρεται να εντόπισε ιδιώτης δύτης, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν λιμενικοί, ενώ ακολούθησε η διαδικασία ανάσυρσης της σορού και η παραλαβή της από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης: Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο

Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από το Λιμενικό, που έχει αναλάβει την προανάκριση, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 17χρονη βρέθηκε στη Διώρυγα, ενώ αναμένονται τα επόμενα στοιχεία που θα φωτίσουν την τραγική αυτή υπόθεση.

12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
