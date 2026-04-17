Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο

Σκοτεινά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της περίπου 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο για να διαπιστώσουν πώς η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο, ενώ το διαμέρισμα όπου είχε μεταβεί για ραντεβού με 45χρονο Ιταλό βρισκόταν στον 3ο.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει το σπασμένο παράθυρο από το οποίο εκτιμάται ότι έπεσε η άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το συγκεκριμένο παράθυρο δεν άνοιγε κανονικά, γεγονός που οδηγεί τους ερευνητές στο να εξετάζουν αν η 30χρονη προσπάθησε να διαφύγει, αν βρέθηκε υπό πίεση ή αν προηγήθηκε σκηνή έντασης που την οδήγησε στον τέταρτο όροφο. Γύρω από το σημείο έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι ίσως επιχείρησε να κρατηθεί πριν πέσει στο κενό.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί «σαρώνουν» υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναζητώντας καταγραφές που θα μπορούσαν να φωτίσουν τι ακριβώς συνέβη μετά τις 4:30 τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα εξετάζουν τα δεδομένα από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και όσα ενδεχομένως προηγήθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί αν η πτώση ήταν αποτέλεσμα πανικού, καταδίωξης ή άλλης βίαιης εξέλιξης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 45χρονος Ιταλός, ο οποίος είχε νοικιάσει το διαμέρισμα και φέρεται να είχε συνάντηση με τη γυναίκα μετά από επικοινωνία μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο ίδιος εμφανίζεται ψύχραιμος απέναντι στους αστυνομικούς και φέρεται να έχει υποστηρίξει πως προηγήθηκε καβγάς, μετά τον οποίο την έδιωξε από το διαμέρισμα.

Ένα ακόμη στοιχείο που βαραίνει την ατμόσφαιρα είναι το ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο η γυναίκα ακούγεται να φωνάζει στον διάδρομο «Honey, open», ζητώντας να της ανοίξουν την πόρτα. Το υλικό αυτό εξετάζεται πλέον προσεκτικά από τις Αρχές, καθώς μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο για τη χρονολόγηση των γεγονότων και για την κατανόηση του τι μεσολάβησε πριν από τον θάνατό της.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη και κανένα ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η υπόθεση έχει ήδη μετατραπεί σε ένα ακόμη σκοτεινό θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για το αν θα ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη πίσω από την κλειστή πόρτα του Airbnb και στα τελευταία βήματα της γυναίκας μέσα στην πολυκατοικία.

