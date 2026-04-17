Θρίλερ στην Αθήνα: Ερωτήματα για την πτώση από τον 4ο όροφο, τι υποστηρίζει ο Ιταλός ύποπτος

17 Απρ. 2026 9:43
Pelop News

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι Αρχές εστιάζουν πλέον τις έρευνές τους στον 45χρονο Ιταλό τουρίστα, ο οποίος βρισκόταν μαζί της και έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από μπαλκόνι Airbnb ΝΕΟΤΕΡΑ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο 45χρονος, που διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 3ο όροφο, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε έντονο διαπληκτισμό με το θύμα, το οποίο φέρεται να είχε γνωρίσει μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι την «έδιωξε» από το διαμέρισμα πριν το συμβάν, η αστυνομία εντόπισε αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα τόσο του ίδιου όσο και της άτυχης γυναίκας.

Το μυστήριο του 4ου ορόφου

Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας αφορά το γεγονός ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο, ενώ το διαμέρισμα του 45χρονου βρισκόταν έναν όροφο χαμηλότερα. Στο σημείο της πτώσης υπάρχει ένα παράθυρο που δεν ανοίγει, το οποίο βρέθηκε θρυμματισμένο. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 30χρονη να ανέβηκε τις σκάλες υπό καθεστώς καταδίωξης, να έσπασε το τζάμι σε κατάσταση πανικού και στη συνέχεια να έπεσε στο κενό.

Συγκλονιστική μαρτυρία ενοίκου

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα: «Άκουσα γυναικείες κραυγές στα αγγλικά. Η γυναίκα έλεγε “open, I’m sorry, come back” (άνοιξε, συγγνώμη, γύρισε πίσω). Αμέσως μετά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος από σπάσιμο γυαλιού».

Η αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στο αν τα σημάδια πάλης προηγήθηκαν της πτώσης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:40 Mπάρακ: «Συμφωνεί ο Τραμπ για την απόκτηση των F35 από την Τουρκία»
12:37 Δυτική Αχαΐα: Χειροπέδες μετά από έφοδο σε σπίτι με κάνναβη, όπλο και μετρητά
12:32 Η Θύελλα φιλικό τεστ με τον Παλληξουριακό
12:31 Πλεύρης: Ξεσπά για fake news περί Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη
12:27 Φρίκη στον Βόλο: Αδιανόητη κακοποίηση γάτας – Βρέθηκε να σέρνει τα νεογέννητα μικρά της από την ουρά ΦΩΤΟ
12:21 Λίβανος: «Είμαστε με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν…»
12:17 Σοκ στην Κόρινθο: Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας ΒΙΝΤΕΟ
12:11 Μεταξόχωρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κίσσαβου
12:07 Πανεπιστήμιο Πατρών: Δυναμική παρουσία στις Εορτές Εξόδου για τα 200 χρόνια από το Μεσολόγγι ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Νέα στοιχεία για την υπόθεση της νεκρής 30χρονης στην Αθήνα: Αίματα στο παράθυρο και γρίφος με τον 4ο όροφο
11:54 Τραμπ, Νετανιάχου, Πάπας Λέων, και Μπέκαμ στους 100 πιο υπεραστικούς του πλανήτη, δείτε ποιοι άλλοι είναι
11:52 Κεφαλονιά: Λύγισε η μητέρα της Μυρτούς – Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της ΒΙΝΤΕΟ
11:47 Πάτρα: Ο Mikeius φέρνει απόψε στο Πάνθεον το «Incorrect» με νέο stand up χωρίς φίλτρα
11:42 Την Κυριακή ο αγώνας γιορτή και η απονομή στην πρωταθλήτρια Παναχαϊκή
11:37 Κεφαλονιά: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι 3 για τη Μυρτώ, την ώρα που η οικογένεια τη ντύνει νύφη για το τελευταίο αντίο
11:27 Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών
11:25 Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών
11:20 «Θα χρειαστούν ίσως και 6 μήνες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν» υποστηρίζουν ευρωπαίοι ηγέτες
11:20 Πάτρα: Αναβάλλεται η συναυλία «Talking in jazz» στις «Δευτέρες στο Ωδείο»
11:15 ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό συμπλήρωμα για μνήμη και νευρικό σύστημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
