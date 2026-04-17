Θρίλερ στην Αθήνα: Ερωτήματα για την πτώση από τον 4ο όροφο, τι υποστηρίζει ο Ιταλός ύποπτος

Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου της 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής στον ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Οι Αρχές εστιάζουν πλέον τις έρευνές τους στον 45χρονο Ιταλό τουρίστα, ο οποίος βρισκόταν μαζί της και έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από μπαλκόνι Airbnb ΝΕΟΤΕΡΑ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο 45χρονος, που διέμενε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 3ο όροφο, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε έντονο διαπληκτισμό με το θύμα, το οποίο φέρεται να είχε γνωρίσει μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Παρά τους ισχυρισμούς του ότι την «έδιωξε» από το διαμέρισμα πριν το συμβάν, η αστυνομία εντόπισε αμυχές στο πρόσωπο και το σώμα τόσο του ίδιου όσο και της άτυχης γυναίκας.

Το μυστήριο του 4ου ορόφου

Το κεντρικό ερώτημα της έρευνας αφορά το γεγονός ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό από τον 4ο όροφο, ενώ το διαμέρισμα του 45χρονου βρισκόταν έναν όροφο χαμηλότερα. Στο σημείο της πτώσης υπάρχει ένα παράθυρο που δεν ανοίγει, το οποίο βρέθηκε θρυμματισμένο. Οι ανακριτές εξετάζουν το ενδεχόμενο η 30χρονη να ανέβηκε τις σκάλες υπό καθεστώς καταδίωξης, να έσπασε το τζάμι σε κατάσταση πανικού και στη συνέχεια να έπεσε στο κενό.

Συγκλονιστική μαρτυρία ενοίκου

Ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα: «Άκουσα γυναικείες κραυγές στα αγγλικά. Η γυναίκα έλεγε “open, I’m sorry, come back” (άνοιξε, συγγνώμη, γύρισε πίσω). Αμέσως μετά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος από σπάσιμο γυαλιού».

Η αστυνομία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στο αν τα σημάδια πάλης προηγήθηκαν της πτώσης.

