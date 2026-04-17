Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από μπαλκόνι Airbnb ΝΕΟΤΕΡΑ

Τραγικό περιστατικό στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αθήνα. Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μετά από πτώση από μπαλκόνι Airbnb. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας.

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση από μπαλκόνι Airbnb ΝΕΟΤΕΡΑ
17 Απρ. 2026 7:23
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία επί της οδού Κολοκοτρώνη, όπου η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο μετά από πτώση από μπαλκόνι τρίτου ορόφου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πτώση έγινε από διαμέρισμα που λειτουργεί ως κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός άνδρα, ο οποίος βρισκόταν εντός του ακινήτου την ώρα του συμβάντος και εξετάζεται για να αποσαφηνιστεί η αλληλουχία των γεγονότων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο τους είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτύου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, κατά την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο, ο άνδρας δεν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση του ιδιοκτήτη, ο οποίος ξεκλείδωσε την είσοδο εξ αποστάσεως.

«Ξύπνησα από γυναικείες κραυγές» λέει μάρτυρας 

Καθοριστική για την υπόθεση θεωρείται η κατάθεση ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Ο νεαρός, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι ξύπνησε λίγο μετά τις 4:20 τα ξημερώματα από κραυγές. «Η γυναίκα κάτι μουρμούριζε, άκουσα όμως λέξεις στα αγγλικά, κάτι σαν “I am sorry, come back”. Ένας άνδρας επίσης φώναζε, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι, ούτε τους έχω ξαναδεί», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε ότι βρίσκεται σπάνια στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς πρόκειται για οικογενειακή ιδιοκτησία, και δεν είχε αντιληφθεί πότε έφτασαν οι δύο άνθρωποι. Λίγο πριν από το περιστατικό, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε άνδρας να καλεί σε βοήθεια και να ζητά να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση.

