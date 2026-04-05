Κόρινθος: Στο «μικροσκόπιο» οι εργασίες στο κτίριο, οι έρευνες για την αδιανόητη τραγωδία

Σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τα αίτια του θανάτου της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) στην Κόρινθο, όταν καταπλακώθηκε από τμήμα μπαλκονιού που αποκολλήθηκε από κτίριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το τμήμα του μπαλκονιού που κατέρρευσε είχε βάρος που κυμαινόταν μεταξύ 2 και 2,5 τόνων, προκαλώντας τον ακαριαίο και φρικτό θάνατο της άτυχης γυναίκας μπροστά στα μάτια της οικογένειάς της.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη του 53χρονου εργολάβου και του μηχανικού που ήταν υπεύθυνοι για τις εργασίες στο κτίριο. Παράλληλα, αναζητούνται οι εργάτες που φέρονται να αποχώρησαν από το σημείο αμέσως μετά το δυστύχημα, καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Κόρινθος: Συνελήφθη ο εργολάβος για το μπαλκόνι που κατέρρευσε και σκότωσε γυναίκα, αναζητούνται μηχανικός, ιδιοκτήτρια και εργάτες

Η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: Εξετάζεται αν λίγο πριν την κατάρρευση γίνονταν εργασίες με κομπρεσέρ, οι κραδασμοί των οποίων ενδέχεται να αποδυνάμωσαν τη στατικότητα της κατασκευής. Παράλληλα μαρτυρίες περιοίκων αναφέρουν πως, παρά την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης το τελευταίο διάστημα, στον χώρο δεν υπήρχαν προστατευτικά πλέγματα, κορδέλες σήμανσης ή η απαιτούμενη περίφραξη στο πεζοδρόμιο που θα απέκλειε τη διέλευση των πεζών.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η οικογένεια, γερμανικής καταγωγής, επέστρεφε στο αυτοκίνητό της μετά από γεύμα σε κοντινή ταβέρνα. Η 43χρονη βρισκόταν λίγα βήματα πίσω από τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, ενώ το τρίτο παιδί, ηλικίας 10 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε την κατάσταση σοκ στην οποία περιήλθαν τα μέλη της οικογένειας, κάνοντας λόγο για μια «σκηνή απόλυτης φρίκης».

Ενώ ο εργολάβος φέρεται να ισχυρίζεται πως οι εργασίες δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει επίσημα, οι καταθέσεις των γειτόνων που έβλεπαν καθημερινά εργάτες στο σημείο αναμένεται να ρίξουν φως στις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

