Κόρινθος: Συνελήφθη ο εργολάβος για το μπαλκόνι που κατέρρευσε και σκότωσε γυναίκα, αναζητούνται μηχανικός, ιδιοκτήτρια και εργάτες

Ανείπωτη η τραγωδία στην Κόρινθο το μεσημέρι του Σαββάτου με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι στην παραλία Καλαμιά. Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της άτυχης γυναίκας.

Κόρινθος: Ανείπωτη τραγωδία, μπαλκόνι καταπλάκωσε γυναίκα και την σκότωσε, από θαύμα γλύτωσαν τα παιδιά της

Στο συγκεκριμένο κτίσμα γινόταν ανακαίνιση τις τελευταίες ημέρες και συνελήφθη ο εργολάβος ενώ αναζητείται ο επιβλέπων μηχανικός, η ιδιοκτήτρια καθώς επίσης και οι εργάτες επειδή τη στιγμή του δυστυχήματος λάμβαναν χώρα εργασίες, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA.

Η άτυχη γυναίκα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα και επέστρεφε στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα για να πάρει το αυτοκίνητο της οικογένειας. Πριν μπουν, το μπαλκόνι κατέρρευσε και την τραυμάτισε θανάσιμα. Η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα.

Ο νέος ιδιοκτήτης είχε αγοράσει το συγκεκριμένο κτίριο και τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούσε εργασίες στατικότητας, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα στον εξωτερικό χώρο.

Όπως αναφέρει ένας κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στο protothema.gr, «έπεσε το μπαλκόνι εδώ στη γωνία και πλάκωσε μία γυναίκα, η οποία πέθανε. Η γυναίκα είχε τρία παιδιά και ο άντρας ήταν από Γερμανία, τραυματίστηκε το ένα παιδάκι της και η κόρη της».

