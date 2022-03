Κορονοϊός: Ποια μέτρα καταργούνται προσεχώς – Τι θα γίνει με μάσκες, self test και σούπερ μάρκετ

Επιστροφή στην κανονικότητα επιδιώκει η κυβέρνηση καθώς προχωράει σιγά – σιγά σε χαλάρωση των μέτρων που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας.

Ήδη από τις 5 Μαρτίου, καταργήθηκε η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους ενώ μέχρι το Πάσχα όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, σκοπός της κυβέρνησης είναι να υπάρχει απόλυτη επιστροφή στην κανονικότητα με την άρση των μέτρων που ισχύουν έως σήμερα.

Τέλος οι μάσκες στα σχολεία



Ένα από τα μέτρα που αναμένεται να αρθούν το επόμενο διάστημα αφορά τους μαθητές και είναι η χρήση μάσκας εντός της αίθουσας. Όπως είπε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενους στους μαθητές σχολείου που επισκέφθηκε, σύντομα θα έρθει η μέρα που δεν θα φορούν μάσκα μέσα στην τάξη.

«Από αύριο δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα σε εξωτερικό χώρο. Και πιστεύω ότι και σύντομα θα απαλλαγούμε από τις μάσκες εντός της τάξης γιατί ξέρω ότι ήταν μεγάλος μπελάς και δύσκολο για εσάς και μπράβο σας που τα καταφέρατε να είστε τόσο πειθαρχημένοι αλλά νομίζω ότι τελειώνει πια η πανδημία και θα μπορέσουμε σιγά-σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ένα self test την εβδομάδα στα σχολεία

Τις επόμενες ημέρες οι ειδικοί αποφασίζουν τη μείωση των self test σε μαθητές. Συγκεκριμένα από δύο self test που κάνουν οι μαθητές μέσα στην εβδομάδα, πλέον θα πραγματοποιούν, ένα. Η απόφαση ήταν να ανακοινωθεί αυτή την βδομάδα ωστόσο, η ανακοίνωση της απόφασης πήρε παράταση για λίγο λόγω της αύξησης κρουσμάτων τις τελευταίες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το Πάσχα ενδεχομένως να μην χρειάζεται καθόλου self test από την πλευρά των μαθητών για να πηγαίνουν στα σχολεία.

Αυξάνεται ο αριθμός των πελατών στα σούπερ μάρκετ

Τέλος, από τις αλλαγές αυτές φαίνεται πως θα επηρεαστούν και τα σούπερ μάρκετ. Προς το παρόν επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 9 τ.μ., μέσα στα σούπερ μάρκετ, γεγονός που φαίνεται πως αλλάζει όσο πλησιάζουμε την περίοδο του Πάσχα. Τότε, ανάλογα και με τον αριθμό των κρουσμάτων και όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, φαίνεται πως θα αυξηθεί και ο αριθμός των πελατών μέσα στα σούπερ μάρκετ ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να εισέρχονται στα καταστήματα με μάσκα υψηλής προστασίας.